사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

신인 그룹 킥플립의 멤버들이 상반된 연애 캐릭터를 설정해 몰입도 높은 상황극을 선보이며 차세대 예능 돌로서의 면모를 가감 없이 드러냈다.스브스뉴스에서 제작하고 운영하는 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에서는 '계훈아 긴장해야겠다... 동화 플러팅 심상치 않다 잘파데이트 (w. 킥플립 계훈, 동화)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 킥플립의 계훈과 동화가 출연해 진행자 재재와 함께 2대 1 데이트 콘셉트의 이색적인 장면을 연출했다.이 과정에서 동화는 애정을 갈구하는 '불안형 남자친구'로 계훈은 여유로움이 묻어나는 '안정형 남자친구'로 분해 각자의 연애 가치관을 투영한 파격적인 캐릭터 대결을 펼쳤다.특히 동화는 팬 소통 플랫폼을 통해 수백 개의 사랑 고백 메시지를 전송했던 일화가 공개되며 감정 표현에 과도하게 몰입하는 전형적인 사랑꾼의 모습을 보였고 재재는 동화의 열정적인 태도가 때로는 상대방을 지치게 할 수 있다며 불안형 캐릭터로 정의했다.반면 계훈은 동화의 과한 애정 공세에 단호하게 선을 그으며 본인만의 담백한 소통 방식을 내세웠다. 계훈은 팬들과의 소통이 다소 뜸했던 시기를 권태기에 비유하는 너스레를 떨며 오히려 그 시간을 지나 관계가 더욱 견고해졌다고 주장하는 등 능청스러운 태도로 현장의 웃음을 자아냈다.연인이 시간을 갖자고 제안하는 상황극 설정에서도 계훈은 상대방을 소유하고 싶다는 여유 있는 답변으로 응수했으나 동화는 장문의 메시지로 자신의 절박한 심경을 호소하며 캐릭터의 온도 차이를 극명하게 부각했다.두 사람의 대비되는 매력은 팬들과의 끝말잇기 에피소드와 연락 빈도에 관한 문답에서도 계속됐다. 사랑 고백으로 시작된 대화에서 동화는 돌연 이별을 선언하는 돌발 발언으로 불안감을 표현했으나 계훈은 그 틈을 놓치지 않고 자신에게 마음을 돌리라는 대댓글을 남기며 안정적인 매력을 과시했다.연인의 외출 시 연락 주기와 관련해서도 계훈은 귀가 시에만 연락해도 충분하다는 관대한 입장을 보인 것과 달리 동화는 1분 단위의 연락을 고집하며 마지막까지 설정된 캐릭터를 완벽하게 소화했다.킥플립의 두 멤버는 시종일관 재치 있는 티키타카를 주고받으며 예능사관학교 출신다운 발군의 예능감을 증명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr