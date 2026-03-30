사진=화사 SNS

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가수 화사가 종잇장 몸매를 드러냈다.화사는 지난 28일 화사는 자신의 인스타그램에 "Thank you"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 화사가 오프숄더 꽃무늬 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 화사는 가녀린 어깨라인과 개미 허리를 보여주면서 극강의 슬렌더 비주얼을 뽐냈다.앞서 화사는 마마무 문별 채널에 출연해 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 무대를 위해 40kg대로 감량 성공한 사실을 밝힌 바 있다. 당시 화사는 "운동법을 바꿨다"고 이야기했다. 그러면서 다른 유튜브 채널에서는 "5kg 정도 빠졌는데 체지방만 쏙 빠졌다"고 덧붙였다.한편 화사는 지난해 열린 제46회 청룡영화상 시상식 2부에서 배우 박정민과 'Good Goodbye' 퍼포먼스로 화제를 모았다. 이를 계기로 곡이 음원 차트 1위를 달성하는 역주행 기염을 토했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr