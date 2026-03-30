사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 데뷔곡 'Magnetic' 뮤직비디오가 유튜브에서 3억 뷰를 돌파했다.30일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하) 미니 1집 'SUPER REAL ME'의 타이틀곡 'Magnetic'(마그네틱) 뮤직비디오 조회수가 지난 29일 오후 8시 19분경 3억 회를 넘겼다.2024년 3월 공개된 'Magnetic'은 좋아하는 상대방을 향해 전속력으로 달려가는 마음을 '슈퍼 이끌림'이라는 가사와 자석에 비유한 노래다. 특히 중독성 있는 멜로디와 함께 손가락을 활용한 포인트 안무가 글로벌 숏폼에서 좋은 반응을 얻으며 챌린지 열풍을 일으켰다.'Magnetic' 뮤직비디오에는 좋아하는 것에 과몰입한 멤버들의 엉뚱 발랄하고 사랑스러운 모습이 담겼다. 여기에 아일릿의 신비로운 매력과 통통 튀는 감성이 극대화된 연출이 더해져 보는 이들에게 재미를 선사했다.이 곡은 전 세계 리스너들에게 꾸준히 사랑받으며 스테디셀러로 자리 잡았다. 'Magnetic'은 공개 당시 미국 빌보드 '핫 100'과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'에 진입, 두 차트 K-팝 데뷔곡 최초·최단기 입성 신기록을 세웠다. 현재 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 7억 8천만 회를 넘어섰으며, 국내 주요 음원 차트에서도 여전히 순위권에 머물며 장기 흥행의 저력을 보여주고 있다.한편 아일릿은 오는 4월 30일 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)를 발매한다. 타이틀곡은 'It's Me'다. 매 앨범 트렌디한 콘셉트와 노래로 대중의 취향을 저격한 이들이 선보일 새로운 모습에 글로벌 팬들의 기대가 커지고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr