사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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'식객 허영만의 백반기행' 손담비가 남편 이규혁과의 재회를 회상했다.29일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 가수 겸 배우 손담비가 출연해 서울 곳곳을 돌며 다양한 이야기를 전했다.이날 손담비는 이규혁과의 운명 같은 연애사를 공개했다. 그는 "13년 전에 잠깐 사귀었다가 헤어졌다. 10년 뒤 다시 만났는데 팍팍팍 진행되더니 눈 떠보니까 결혼했고, 또 눈 떠보니까 아이를 낳았다"고 말해 웃음을 자아냈다.뜨거운 매생이국이 나오자 허영만은 "미운 사위에게 장모가 끓여주는 게 매생이국"이라고 말했다. 뜨거운 매생이국에 입안을 다치기 쉽기 때문. 손담비는 "진짜냐. 어머니가 남편에게 많이 끓여주신다"고 밝혀 폭소케 했다.손담비와 이규혁은 2022년 결혼해 2025년 딸 해이 양을 품에 안았다. 손담비는 11개월 된 딸의 모습도 공개됐다. 사진을 본 허영만은 "아빠네"라며 이규혁을 닮은 외모에 감탄했다.딸의 성격에 대해 손담비는 "우리 둘 다 자유분방한 스타일이라 아이도 그런 것 같다"며 웃었다. 이에 허영만이 "운동을 시켜야겠다"고 추천했다.손담비는 학창시절 에피소드도 풀어냈다. 길동에서 초중고를 모두 다녔다는 그는 "여학교였는데 축제 때 남학생들이 많이 왔다. 마을버스 정류장에서 기다리는 친구들도 있었다"고 회상했다.그러면서 "어머니가 굉장히 엄하셨다. 통금 시간이 6시였는데 그걸 못 지켰다고 머리를 잘린 적도 있다. 삭발 당했다. 기다리던 남학생들도 엄마 때문에 봉변을 많이 당했다"며 '테토녀' 어머니의 엄격한 교육관을 드러냈다.과거 낮은 목소리가 콤플렉스였다는 손담비는 "'미쳤어'로 잘됐다. 많은 사랑을 받았지만, 제목 때문에 '손담비가 미쳤다'고 오해하는 사람들도 있었다. 또 '의자춤' 패러디가 너무 많아서 나중에는 예능 금지곡이 됐다"고 털어놨다."아이를 낳고 성격이 더 편해지고 아줌마스러워졌다"고 고백한 손담비는 "배우로서 악역도 해보고 싶다. 내가 좀 세게 생기지 않았냐"며 연기에 대한 의지를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr