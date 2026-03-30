이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’

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코미디언 김미려가 결혼 13년 차에도 여전히 남편 정성윤과의 관계에서 느끼는 솔직한 고민을 털어놨다.최근 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에 공개된 영상에서 김미려는 거침없는 입담으로 부부 일상을 전하며 웃음을 자아냈다. 특히 남편 정성윤의 ‘연남동 총잡이’라는 별명이 언급되자 분위기는 한층 더 뜨거워졌다.김미려는 “연애할 때는 사전 단계가 없어도 괜찮았다”며 과거를 떠올린 뒤 “그때 버릇이 들어서인지 지금도 아무것도 없이 바로 본론으로 들어간다”고 말했다. 이어 “준비 없이 돌진하니까 너무 아프다. 스킬도 어설프다”며 현실적인 불만을 털어놨다.또 그는 “섹시한 분위기가 있어야 하는데 너무 딱딱하고 스무스하지 않다”고 덧붙이며 남편을 향한 아쉬움을 드러냈다. 이에 출연진들은 공감과 웃음을 동시에 보였다.계절에 따라 달라지는 부부 분위기도 언급했다. 김미려는 “여름에는 괜찮은데 겨울에는 만사가 귀찮다”며 현실적인 부부의 온도 차를 솔직하게 전했다.한편 김미려는 2013년 배우 정성윤과 결혼해 두 자녀를 두고 있으며, 방송과 다양한 콘텐츠를 통해 활발히 활동 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr