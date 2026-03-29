이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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악뮤(AKMU) 이수현이 오빠 이찬혁의 잔소리에 대한 고충을 털어놨다.29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "현실 남매 악뮤의 찐 합숙 생활! 동생 수현을 진절머리(?) 나게 하는 오빠 찬혁의 잔소리 폭탄"이라는 글과 함께 선공개 영상을 게재했다. 영상에는 악뮤 찬혁, 수현이 출연했다.이날 MC 유재석은 두 사람의 근황을 언급하며 "같이 살고 계시는데 찬혁 씨가 잔소리를 많이 한다고 하더라"고 말했다. 이에 이수현은 "상상을 초월한다. 귀에서 피가 날 거 같고 진절머리가 난다. 정신이 나갈 거 같다"고 토로했다.이어 그는 "'제발 나 지금 정신 나갈 거 같으니까 10초만 쉬어달라'고 하면 딱 10초 지나서 다시 잔소리를 시작한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.유재석은 "찬혁 씨의 잔소리 내용이 '스스로 생각하고 너의 삶을 잘 살아야 한다', '성장해야 한다'고 들었다"며 미소를 보였고, 이찬혁은 "내 딴에는 건설적인 이야기를 같이 나누고 있다고 생각하는 건데 수현이는 잔소리로 받아들이는 것 같다. 나는 이제 우리의 꿈이나 우리의 목표 같은 이야기가 재미있다"고 설명했ㄷ.하지만 이수현은 "'너 이렇게 살아야 돼'라고 할 때마다 내가 '(오빠가) 하는 말들을 너무 지겹게 들었고, (이미 다) 알고 있고, I agree with you 이지만 행동이 안 돼'라고 하면 2배로 (잔소리가) 올 걸 아니까 그냥 (멍한 표정을) 하고 있는 거다"고 말했다. 이어 "그러면 오빠가 '그 표정이 안 된다'고 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.최근 이수현은 몰라보게 달라진 모습으로 화제를 모은 바 있다. '위고비' 의혹도 불거졌지만 살 빠진 이유를 직접 밝혔다. 그는 "(오빠가) 해병대 출신이다 보니까 진짜 상상 초월한다"며 찬혁이 준비한 '정신 개조 캠프'에서 특훈을 받았다고.이수현은 "아침 일찍 기상해서 스포츠하고 자기 계발한 다음에 PT하고 10시가 되면 자야 된다"며 살을 뺄 수 있었던 비결을 밝혔다. 이어 이러한 생활에 적응하는 과정에서 가출 충동을 느끼기도 했다고 털어놨다.한편 악뮤는 지난해 12월 YG엔터테인먼트와 결별한 후 독립 레이블 '영감의 샘터'를 설립했으며, 7년 만의 정규 4집 발매를 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr