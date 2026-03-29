이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장변호'

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‘이혼숙려캠프’에 출연했던 ‘맞소송 부부’ 아내 김별이 '나는 솔로' 지원 사실을 전했다.최근 공개된 ‘장변호’ 채널에는 "이혼숙려캠프에선 대체 왜 그랬어요?ㅣ방송엔 안 나온 진짜 이혼 이유ㅣ이숙캠A/S"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 '맞소송 부부' 아내 김별은 촬영 당시를 떠올리며 “제 편이 없다는 느낌이 들어 외로웠고 방어적으로 보였던 것 같다”고 말했다. 이어 “남편은 온화한 이미지로 비춰졌고 저는 강하게 보이다 보니 오해를 많이 받았다”며 “촬영 내내 단 한 번도 화를 낸 적은 없다”고 해명했다. 또 서장훈의 지적에 대해서는 “감정적으로 대응한 것이 아니라 제 생각을 존중받고 싶어서 한 말”이라고 덧붙였다.외모와 관련된 반응에 대한 솔직한 생각도 전했다. 김별은 “방송 속 제 모습이 너무 못생겨서 충격을 받았다”며 “실제로 만난 분들은 더 낫다고 해주시지만 스스로 느끼는 괴리감이 있다”고 털어놨다.이처럼 방송 이후 다양한 논란에 대해 입장을 밝힌 그는 향후 계획도 언급했다. 김별은 “나는 솔로 제작진으로부터 지원서를 보내라는 이메일을 받아 작성해 제출했다”며 “아직 연락은 오지 않은 상태”라고 밝혔다. 앞서 그는 돌싱 특집 출연 의사를 밝혀온 바 있어 실제 출연으로 이어질지 관심이 쏠린다.‘맞소송 부부’는 상간녀·상간남 소송과 이혼 소송이 얽힌 상태에서 프로그램에 출연해 화제를 모았다. 이후 가사조사 과정에서 아내 역시 외도와 SNS 발언 등이 드러나 논란이 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr