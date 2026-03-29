BTS 뷔, "안테나도 대형 아닌가요?"…당황한 정재형에 "아이고 강아지" ('요정재형')

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '요정재형'

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그룹 BTS 멤버 뷔가 정재형의 반응에 재치 있는 한마디로 웃음을 자아냈다.29일 채널 '요정재형'에는 "안녕하세요 BTS 뷔(V)입니다. 잘 부탁드립니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속에서 뷔는 BTS 데뷔 일화를 밝혀 눈길을 끌었다. 빅히트 오디션을 보게 됐다며 뷔는 "서울 사람이 보고 싶어서 보러 갔었다"고 운을 뗐다."서울 사람은 성공한 사람이다!"라고 생각했다며 뷔는 "빅히트 직원 분이 '혹시 오디션 봤냐'고 물으셨다. 그래서 보게 됐다"고 말했다.캐스팅된 이유에 대해 묻자 뷔는 "'되게 못하는데 표정은 되게 베테랑이네?' 그렇게 보였던 것 같다. 어렵게 합격했다"며 겸손하게 답했다.오디션 합격 이후 서울로 올라온 당시 나이는 17세였다고. 뷔는 "그때 올라와서 저랑 아빠랑 너무 신나게 고속버스터미널에 내려서 '강남 고속버스터미널 역에서 신사역까지 택시를 타자', '서울 택시 맛 좀 한번 보자' 고 했는데 터널 4개를 돌았다. 서울 맛 제대로 느꼈다"고 말해 웃음을 자아냈다.그 이후에 숙소 생활을 하게 됐다며 그는 "숙소를 갔더니 RM, 제이홉, 슈가, 정국이 있었다"며 저는 그때 학교 두발 규정 때문에 '빠박이'었다. 반삭 한 채로 갔는데 '쟤가?' 이런 인상이었다"고 털어놨다."텃새가 있었냐"는 질문에 뷔는 "오히려 텃세가 없었다. 우리 멤버들은 텃새가 진짜 없었다. 연습생 된 것만으로도 정말 행복했다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.또한 정재형은 하이브의 과거 시절을 언급하며 "하이브가 당시에는 중소였다"고 말했고, 이에 뷔는 "직원이 9명?"고 공감했다. 이에 정재형은 "지금 안테나보다 작은 거다"고 덧붙였다.이에 뷔는 "안테나는 그래도 제가 듣기로는 엄청 대형 기획사 아닌가요?"고 조심스럽게 얘기했고, 이를 들은 정재형은 당황한 표정을 지으면서 잠시 말을 잇지 못해 웃음을 안겼다.정재형이 "매출이 대형이 아니다"라고 솔직하게 털어놓자 뷔도 차마 말을 잇지 못하며 테이블 아래에 있던 정재형의 반려견 해듬이를 가까이 보기 위해 몸을 숙이면서 "아이고 강아지"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 결국 정재형은 "얘 딴짓한다"며 웃음을 참지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr