홍지윤./사진=텐아시아DB

사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 홍지윤이 무대 공포증 생긴 이유를 고백했다.28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 MBN '현역가왕3' TOP7 홍지윤, 이수연, 구수경, 강혜연, 김태연, 솔지가 출연했다.'트롯 바비' 홍지윤은 '미스트롯2'에서는 2위로 선(善)에 그쳤지만, '현역가왕3'에서는 우승을 차지했다. 그는 "주변에서 '1등 할 줄 알았는데, 2등 했잖아. 안타까웠다'는 말을 많이 들었다"고 털어놨다.그러면서 "'미스트롯2' 때는 준비 없이 대회에 나갔다. 현역으로 갑자기 활동하다 보니 스스로 부족함이 느껴지더라. 실력 다질 시간이 필요했다. 트로트 공부 많이 하고 참가했더니 이번에 우승했다"고 전했다.1등 후 달라진 점을 묻자, 홍지윤은 "1등 하니까 나보다 스태프들이 더 좋아하더라"며 자부심을 드러냈다.홍지윤은 안티에 상처받았던 아픔도 이야기했다. 그는 "한동안 무대에 서기가 힘들었다"면서 "오디션으로 데뷔를 하고 갑자기 사랑받았다. 날 좋아해 주셨던 분도 많았지만 날 싫어하는 분도 많이 생겼다"고 말했다.이어 "어느 날 식당에서 밥을 먹는데 뒤에 있던 분이 나인 걸 알고 내 욕을 엄청 하시더라. "그때 너무 충격받아서 무대 설 때마다 '저분은 날 어떻게 생각할까?'라고 생각하게 됐다"고 트라우마를 고백했다.무대공포증을 극복한 홍지윤은 "지금은 날 사랑해 주는 분들이 많다는 걸 안다"며 씩씩한 모습을 보였다. 서장훈은 "나 농구선수 때는 경기 끝나고 욕하고 동전 던지는 분들도 있었다"고 위로했다.한편, 강혜연은 기운이 남달랐던 참가자로 뮤지컬 배우 차지연을 꼽았다. 서장훈은 "차지연이 2등 아니냐. 2위 해서 삐져서 안 나왔냐"며 의혹을 제기했지만, 뮤지컬 리허설 탓에 출연하지 못한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr