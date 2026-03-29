사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영'

사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영'

사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영'

사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영'

서인영이 방송에 복귀하며 그간의 일화를 고백했다.26일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기 (진실과 거짓)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서는 2017년 JTBC '님과 함께 시즌2' 두바이 촬영 당시 불거졌던 욕설 논란이 다시 언급됐다. 당시 촬영 태도 논란과 함께 호텔 및 항공 업그레이드 요구 등 각종 의혹이 확산하며 결국 활동 중단으로까지 이어졌다.서인영은 해당 사건과 관련해 "마음이 너무 아팠다"며 "공황장애와 우울증 약을 먹으면서 몇 년을 쉬었다. 제가 그렇게 욕을 한 건 잘못했다. 그 부분은 분명히 잘못했다"고 인정했다. 그는 "당시 10시간 넘게 바닥에서 잠을 자고 일어난 상황이었다"며 "(숙소에) 사람이 너무 많았다. 제작진 입장에서 비용을 줄여야 하는 것도 이해한다. 저도 일을 하러 간 만큼 감수해야 하는 부분이다. 하지만 그런 상황 이후 예민해진 상태에서 또 9시간가량을 기다려야 했고, 정말 미칠 것 같았다"고 당시 상황을 설명했다.논란의 핵심이었던 욕설의 대상에 대해서는 "친한 매니저였다"고 밝혔고, 이른바 '갑질 리스트'로 퍼졌던 일등석 요구와 최상급 숙소 요구 의혹에 대해서는 "전혀 사실이 아니다. 그렇게까지 역겨운 사람은 아니다"라고 선을 그었다.그는 "속상했던 건 크라운제이 오빠와의 관계에서 비롯된 감정적인 힘듦이었다. 심적으로 서운했던 부분이 있었지만 그건 방송에 나오지 않았고, 제가 욕한 장면만 공개됐다. 이전 영상에서는 오빠에게 하소연했었다. 여러 감정이 쌓이다 보니 결과가 좋지 않게 나왔다"며 해당 사건이 인생에서 큰 상처로 남았다고 털어놨다.서인영은 "몸과 마음이 모두 무너져 병원을 찾았다. 그렇게까지 망가질 줄은 몰랐다. 우울증의 끝에 있었다. 살고 싶지 않다는 생각까지 들었다"고 당시 심정을 고백했다. 특히 가족들의 반응이 가장 힘들었다고 전했다.그는 "아버지가 장로님이신데 얼굴을 들고 다닐 수 없어 교회에 나가기 싫다고 하셨다. 허리 디스크가 있어도 교회에 가시던 분인데, 나 때문에 창피해서 고개를 들 수 없다고 하셨을 때 너무 죄송했다"고 털어놨다. 이어 서인영은 응원 댓글을 읽으며 눈물을 보였다. 그는 "악플을 읽는 것보다 더 힘들다"고 농담을 건네면서도, 대중의 따뜻한 반응에 깊은 감동을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr