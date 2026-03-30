씨야/ 사진 제공=씨야

씨야/ 사진 제공=씨야

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20주년을 맞은 그룹 씨야가 15년의 공백을 깨고 다시 모였다.씨야(남규리, 김연지, 이보람)는 26일 서울 송파구 롯데타워에서 15년 만의 신곡 '그럼에도 우린' 발매 기념 인터뷰를 열었다.씨야는 이번 선공개곡으로 15년 만에 가요계에 돌아온다. 이어 5월 정규 앨범을 발매하며 활동을 이어간다. 이보람은 "15년 만에 재결합했다. 녹음할 때도, 뮤직비디오 촬영 때도 꿈꾸고 있는 것 같았다. 지금도 실감이 안 나고 꿈만 같다"고 소감을 밝혔다. 김연지는 "기다려줘서 고맙단 말을 하고 싶다. 기다려준 만큼 음악으로 보답하겠다. 많이 기대되고 설렌다"고 말했다.남규리는 "운명 같은 느낌이다. 필연이란 생각이 든다. 이렇게 많은 분이 우리의 재결합을 응원해 줄 줄 몰랐다. 이번 기회로 '씨야 어게인'에서 '씨야 올웨이즈'로 갈 수 있게 하겠다"며 열정을 보였다.재결합은 전화 한 통으로 시작됐다. 남규리는 "작년에 주변에서 씨야 재결합에 대한 이야기를 많이 해줬다. 모이고 싶단 생각을 각자 많이 하긴 했는데, 구체적으로 얘기할 만한 상황이 되지 못했다"고 털어놨다. 이어 "조카가 태어나서 기타 치면서 노래를 불러주다가 데모가 나왔다. 그걸 시작으로 행사를 다녔다. 씨야 노래의 MR을 구하는 게 어려웠다. 행사 전날 12시까지 MR 작업을 했는데 도저히 잘 안 돼서 보람이에게 전화해 MR을 받았다"고 설명했다.남규리는 "다음날 행사 잘 마치고 고마워서 밥을 사겠다고 전화했고, 보람이가 날짜를 바로 줘서 만났다. 만나서 이런저런 얘길 하다 보니 이전에 재결합을 추진하다 못했을 때 각자 겪었던 어려움을 나누게 됐다. 이후 재결합 과정이 생각보다 쉽고 자연스럽게 이뤄졌다"고 전했다.신곡 녹음 현장은 눈물바다였다는 후문이다. 15년 만에 함께 마이크 앞에 함께 선 세 멤버는 후렴구를 부를 때마다 오열해 여러 차례 녹음이 중단됐다고. 멤버들은 계속되는 눈물에 목이 잠기는 상황 속에서도 재녹음을 거듭하며 진심을 담아냈다.이보람은 "세 목소리가 함께 나올 때 감동적이었다. 여전히 우리 세 사람의 목소리가 화합이 잘 됐고, 모였을 때 훨씬 더 단단해지고 더 풍성해졌다. 이렇게 또 오랜만에 모였음에도 불구하고 이렇게 잘 화합될 수 있다는 게 기쁘고 감회가 새로웠다. 그래서 감정도 북받쳐 올랐다. 눈물도 많이 흘렸다"고 전했다.남규리는 "신곡은 우리의 이야기다. 멤버들이 이미 40대다. 앞으로 살아갈 날도 생각해야 하지만, 지나온 시간을 돌아볼 나이기도 하다. 잠깐 피고 지는 꽃이 아닌, 계절을 견디는 나무로 나아가야 한다는 걸 가사에 표현했다. 우리와 닮아서 북받쳐 올랐다. 단단하게 열매를 맺게 해준 시간을 지나왔다는 생각에 감동스러웠다. 또, 막상 녹음실에 셋이 모이니까 만감이 교차했다. 어린 시절 추억이 떠올랐다"고 말했다.오랜 공백이 있었지만, 멤버들은 그대로였다. 이보람은 "과거에는 회사에서 시키는 대로 일정을 소화하기에 바빴다면, 이제는 주도적으로 의견을 낸다. 음악적인 부분에서는 성숙해졌지만 나머지는 그대로다. 먹고 수다 떨고. 이전과 똑같다"고 했다. 남규리는 "하찮은 행동을 할 수 있는 게 가장 친한 친구고, 거기서 행복을 느끼지 않나. 내겐 씨야 멤버들이 그런 친구들"이라며 애정을 내비쳤다.그간의 경험은 서로를 더 깊게 이해하는 계기가 됐다. 이보람은 "규리 언니가 씨야 리더였다. 이후 나도 리더를 맡아서 해면서 언니의 고충을 이해하게 됐다. 여기에 솔로 활동도 하면서 서로를 더 아끼게 됐다"고 전했다.신곡을 통해 얻고 싶은 평가가 있는지 묻자, 남규리는 '케데헌'을 언급했다. 멤버들은 넷플릭스 오리지널 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌') 속 3인조 걸그룹 헌트릭스에 씨야의 모습을 겹쳐 봤다. 이날 남규리는 "우스갯소리로 '우리가 '케데헌'의 원조다' 이런 이야기를 했다. '케데헌'은 MZ들도 많이 알지 않나. 씨야를 모르는 친구들이 우리를 보고 '저 언니들 '케데헌'과 비슷하다 이런 생각을 해주지 않을까"라고 말했다.선공개곡 가사는 전부 한국어로 쓰였다. 이보람은 "영어는 우리가 주로 쓰는 언어가 아니다 보니까 한글 가사가 조금 더 진정성 있게 느껴졌다"고 설명했다. 남규리도 "같은 의미도 더 깊이 있게 표현할 수 있는 게 한국어다. 가장 한국적인 게 가장 세계적이다"라며 웃었다. 이어 "음악의 힘이 그런 것"이라며 "언어가 달라도 해외 팬들에게도 감동을 줄 수 있고 교감을 할 수 있다. 해외나 전국 곳곳에서 노래할 기회가 생긴다면 기꺼이 노래 부르고 싶다"고 덧붙였다.씨야는 과거 사랑받았던 이유를 스스로 증명할 예정이다. 이보람은 "실력이 녹슬지 않고 더 좋아져서 기쁘다는 피드백을 많이 들었다. '클래식은 영원하다'라는 평가를 들고 싶다. 규리 언니는 같이 노래 연습을 하자고 할 정도로 열정이 넘친다. 과거의 영광에 안주하지 않고 그때보다 더 좋은 평가를 받을 수 있도록 열심히 하겠다"며 눈을 반짝였다.씨야의 선공개곡 '그럼에도 우린'은 30일 오후 6시 발매된다. 이들은 선공개곡 발매 당일인 이날 팬미팅을 개최하며 본격적인 활동의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr