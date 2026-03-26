/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 웬디는 지난 21일 W:ealive 현장 사진을 공식 계정을 통해 공개하며 공연 활동 소식을 전했다. 웬디는 사진과 함께 "예쁜 시선과 애정이 가득 담긴 사진들 정말 감사합니다 사진들 to be continued."라고 전했다. 또한 무대 위에서 노래하는 모습과 감사 인사를 함께 남기며 W:ealive를 찾은 이들에게 다시 한 번 고마움을 알렸다.2위는 권은비가 이름을 올렸다. 권은비는 15일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 운영 중인 디저트 카페를 공개했다. 앞서 권은비는 약 24억 원 규모의 서울 송정동 3층 꼬마빌딩을 매입한 것으로 알려진 바 있다.3위는 그룹 소녀시대의 멤버 유리다. 유리는 지난 8일부터 서울 세종문화회관 세종S씨어터에서 공연 중인 연극 '더 와스프'(말벌)을 통해 관객과 만나고 있다. '말벌'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 헤더와 카알라의 이야기를 다룬 2인극으로 오는 4월 26일까지 세종S씨어터에서 공연된다.현재 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 여자 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr