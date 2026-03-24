사진=싱글즈

사진=싱글즈

사진=싱글즈

배우 이이담이 <싱글즈> 매거진 4월호를 통해 다채로운 매력을 담은 화보를 공개했다. 최근 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'와 '파반느'에서 상반된 캐릭터를 소화하며 주목받고 있는 그는 이번 화보를 통해 한계 없는 콘셉트 소화력을 다시 한번 입증했다.공개된 화보 속 이이담은 감각적인 스타일링과 깊이 있는 눈빛으로 분위기를 압도하며, 고혹적이면서도 시크한 무드를 자유롭게 오가는 모습을 선보였다. 특히 콘셉트마다 다양한 무드를 자연스럽게 풀어내며 '팔색조 배우'다운 면모를 보여줬다.화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 이이담은 "실제의 저는 내향적이고 낯을 많이 가리는 성격이지만, 남들에게 보여질 때는 무엇이든 열심히 하는 사람"이 되고 싶다고 전했다. 이어 "화보 촬영은 연기와는 또 다른 영역이라 처음에는 어색했지만, 이제는 즐긴다는 생각으로 임하면 훨씬 재미있어진다"고 덧붙이며 한층 여유로워진 모습을 보였다.최근 출연작에 대한 이야기도 전했다. 이이담은 '레이디 두아' 속 미정과 '파반느'의 세라에 대해 "미정이 어둡고 무거운 인물이었다면, 세라는 그보다 훨씬 부드러운 편이었고, 각 캐릭터가 가진 감정을 어떻게 풀어낼지 고민을 많이 했다"고 설명했다. 그는 '파반느'에서 비중이 크지 않은 역할이었음에도 문상민이 맡은 캐릭터와 원나잇을 하는 스토리를 연기하며 시청자들의 눈길을 끌었다. 이이담은 "첫 화보 촬영도 <싱글즈>였다"며 이번 촬영에 대한 남다른 소회를 전했다.이이담의 화보와 인터뷰 전문은 <싱글즈> 4월호와 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr