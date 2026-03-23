배우 이호철, '미우새'서 근황 공개
주식 투자로 전재산의 60% 손실
현재 월세 120만원 집에 거주 중
주식 투자로 전재산의 60% 손실
현재 월세 120만원 집에 거주 중
배우 이호철(40)이 전재산을 넣은 주식 투자에 실패 했다고 밝혔다.
지난 22일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 배우 이호철의 집으로 김희철, 배정남, 태항호가 놀러 온 모습이 담겼다.
이날 미혼인 이호철은 집에서 혼자 식물에 물을 주고, 아이돌 무대를 보며 운동하는 모습으로 시선을 사로잡았다. 이후 벨을 울렸고, 김희철과 배정남, 태항호가 집들이를 왔다.
이호철 새집, 자가 아닌 월세 150만원
집을 구경하던 김희철은 “산다라박과 왔을 때 이 집이 아니었는데”라며 넓어진 집에 감탄했다. 자가인지 묻자 이호철은 "월세 120만원에 관리비 30만원"이라고 밝혔다. 관리비는 30만원 정도 나온다고. 태항호가 "한 달에 150만원이면 차라리 모아라"라고 지적하자 이호철은 "서울보다 저렴하다"고 맞섰다. 이에 태항호는 “여기보다 작은 집 가면 월세를 아낄 수 있지 않냐. 그 돈을 모은다고 생각해봐라"라고 조언했다.
김희철도 “나도 지금 집이 이만한데 작은 집으로 이사를 가고 싶다. 청소하기 힘들고 관리비가 많이 나가니까 아깝다”고 거들었다. 그러나 이호철은 “청소를 안 하면 된다”고 해 동생들의 답답함을 유발했다.
이호철이 전재산을 잃게 된 사연은?
김희철이 자가를 살 생각이 없냐고 묻자 이호철은 "돈이 없다"며 “주식을 해서 망했다"고 밝혔다. 그는 "마이너스 60%인가. 거의 전재산을 때려 박았다. 주식 이제 절대로 안 한다”고 말했다. 태향호는 "슬픈 이야기를 왜 이렇게 해맑게 하냐"며 어이없어 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 22일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 배우 이호철의 집으로 김희철, 배정남, 태항호가 놀러 온 모습이 담겼다.
이날 미혼인 이호철은 집에서 혼자 식물에 물을 주고, 아이돌 무대를 보며 운동하는 모습으로 시선을 사로잡았다. 이후 벨을 울렸고, 김희철과 배정남, 태항호가 집들이를 왔다.
이호철 새집, 자가 아닌 월세 150만원
집을 구경하던 김희철은 “산다라박과 왔을 때 이 집이 아니었는데”라며 넓어진 집에 감탄했다. 자가인지 묻자 이호철은 "월세 120만원에 관리비 30만원"이라고 밝혔다. 관리비는 30만원 정도 나온다고. 태항호가 "한 달에 150만원이면 차라리 모아라"라고 지적하자 이호철은 "서울보다 저렴하다"고 맞섰다. 이에 태항호는 “여기보다 작은 집 가면 월세를 아낄 수 있지 않냐. 그 돈을 모은다고 생각해봐라"라고 조언했다.
김희철도 “나도 지금 집이 이만한데 작은 집으로 이사를 가고 싶다. 청소하기 힘들고 관리비가 많이 나가니까 아깝다”고 거들었다. 그러나 이호철은 “청소를 안 하면 된다”고 해 동생들의 답답함을 유발했다.
이호철이 전재산을 잃게 된 사연은?
김희철이 자가를 살 생각이 없냐고 묻자 이호철은 "돈이 없다"며 “주식을 해서 망했다"고 밝혔다. 그는 "마이너스 60%인가. 거의 전재산을 때려 박았다. 주식 이제 절대로 안 한다”고 말했다. 태향호는 "슬픈 이야기를 왜 이렇게 해맑게 하냐"며 어이없어 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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