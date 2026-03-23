배우 이호철, '미우새'서 근황 공개

주식 투자로 전재산의 60% 손실

현재 월세 120만원 집에 거주 중

주식 실패를 고백한 배우 이호철./사진제공=SBS '미우새'

주식 실패를 고백한 배우 이호철./사진제공=SBS '미우새'

배우 이호철(40)이 전재산을 넣은 주식 투자에 실패 했다고 밝혔다.지난 22일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 배우 이호철의 집으로 김희철, 배정남, 태항호가 놀러 온 모습이 담겼다.이날 미혼인 이호철은 집에서 혼자 식물에 물을 주고, 아이돌 무대를 보며 운동하는 모습으로 시선을 사로잡았다. 이후 벨을 울렸고, 김희철과 배정남, 태항호가 집들이를 왔다.집을 구경하던 김희철은 “산다라박과 왔을 때 이 집이 아니었는데”라며 넓어진 집에 감탄했다. 자가인지 묻자 이호철은 "월세 120만원에 관리비 30만원"이라고 밝혔다. 관리비는 30만원 정도 나온다고.태항호가 "한 달에 150만원이면 차라리 모아라"라고 지적하자 이호철은 "서울보다 저렴하다"고 맞섰다. 이에 태항호는 “여기보다 작은 집 가면 월세를 아낄 수 있지 않냐. 그 돈을 모은다고 생각해봐라"라고 조언했다.김희철도 “나도 지금 집이 이만한데 작은 집으로 이사를 가고 싶다. 청소하기 힘들고 관리비가 많이 나가니까 아깝다”고 거들었다. 그러나 이호철은 “청소를 안 하면 된다”고 해 동생들의 답답함을 유발했다.김희철이 자가를 살 생각이 없냐고 묻자 이호철은 "돈이 없다"며 “주식을 해서 망했다"고 밝혔다. 그는 "마이너스 60%인가. 거의 전재산을 때려 박았다. 주식 이제 절대로 안 한다”고 말했다. 태향호는 "슬픈 이야기를 왜 이렇게 해맑게 하냐"며 어이없어 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr