홈 연예가화제 BTS, 광화문 수놓고 지미 팰런쇼 출국 [TV10] 입력 2026.03.22 09:58 수정 2026.03.22 09:58 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 방탄소년단이 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 미국으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 지창욱, '팬 노트 강탈' 상습범 논란 일더니…조각상 기죽이는 '유죄 인간' 충격적인 억대 빚 고백…여성 최초 설상 올림픽 메달리스트 "이제 다 갚자" ('전참시')[종합] '건강 이상설' 안영미, 44세에 임신 하더니…임당 검사 앞두고 '뼈말라' 됐네 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT