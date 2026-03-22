BTS, 광화문 수놓고 지미 팰런쇼 출국 [TV10]

그룹 방탄소년단이 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 미국으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr