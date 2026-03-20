김혜진이 SNS에 사진을 게시했다. / 사진=김혜진 SNS
김혜진이 SNS에 사진을 게시했다. / 사진=김혜진 SNS
'솔로지옥4'에 출연했던 인플루언서 김혜진이 아름다운 웨딩드레스 자태를 뽐냈다.

김혜진은 19일 자신의 SNS에 "결혼하고 싶다는 말만 500번 하게 만드는 곳"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.
김혜진이 웨딩드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=김혜진 SNS
김혜진이 웨딩드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=김혜진 SNS
사진 속 김혜진은 여러 디자인의 웨딩드레스를 입었다. 순백의 웨딩드레스를 입은 김혜진은 청순하고 단아한 매력으로 눈길을 사로잡는다. 큰 보석이 빛나는 반지를 비롯해 착용한 주얼리는 김혜진의 아름다움을 더욱 돋보이게 한다.

김혜진은 2020 미스코리아 진 출신이다. 2025년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥4'에 출연했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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