김혜진이 SNS에 사진을 게시했다. / 사진=김혜진 SNS

김혜진이 웨딩드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=김혜진 SNS

'솔로지옥4'에 출연했던 인플루언서 김혜진이 아름다운 웨딩드레스 자태를 뽐냈다.김혜진은 19일 자신의 SNS에 "결혼하고 싶다는 말만 500번 하게 만드는 곳"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.사진 속 김혜진은 여러 디자인의 웨딩드레스를 입었다. 순백의 웨딩드레스를 입은 김혜진은 청순하고 단아한 매력으로 눈길을 사로잡는다. 큰 보석이 빛나는 반지를 비롯해 착용한 주얼리는 김혜진의 아름다움을 더욱 돋보이게 한다.김혜진은 2020 미스코리아 진 출신이다. 2025년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥4'에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr