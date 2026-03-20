강소라, 23일 SBS '아니 근데 진짜' 출연

남편과의 러브스토리·부부싸움 에피소드 최초 공개

중고거래 고수 면모, 667개 거래 완료

강소라가 '아니 근데 진짜'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

강소라가 '아니 근데 진짜'에서 남편과의 러브스토리를 밝힌다. / 사진제공=SBS '아니 근데 진짜'

SBS '아니 근데 진짜!'에 배우 강소라가 출연해 남편과의 러브스토리와 육아 스트레스 해소법을 최초 공개한다.23일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 강소라가 출연해 그동안 볼 수 없었던 예능감을 뽐내며 네 MC들과 특급 케미를 선보일 예정이다.강소라는 10살 연상의 한의사와 2020년 8월 결혼해 2021년생, 2023년생 딸을 낳았다. 강소라는 "소개팅에서 처음 만난 남편이 나에게 매달리지 않고 차갑게 대하는 모습에 오히려 끌렸다"며 남편과의 러브스토리를 최초 공개했다. 이어 부부싸움 스토리도 털어놨다. 특히 그는 "남편이 먹다 남아 이 자국이 있는 깍두기까지도 냉장고에 그냥 넣어놔 싸운다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 MC들이 "남편 때문에 화가 나면 어떻게 하냐"고 묻자, 그는 "남편이 한의사지 않냐, 개인 주치의라고 생각하면 화가 누그러진다"고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.강소라는 육아로 인한 고충도 솔직하게 털어놨다. 그는 "아들과 딸은 육아 난이도가 다르다, 아들이 화라면 딸은 짜증이다"라고 표현해 공감을 자아냈다. 그는 육아 스트레스 해소법으로 혼자 코인 노래방을 간다고 밝히며 애창곡인 엑소의 노래를 직접 선보이기도 했다. 이에 카이가 즉석에서 화음을 맞춰줘 현장을 깜짝 놀라게 했다. 강소라와 카이의 즉흥 듀엣은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.강소라가 중고 거래 고수 면모를 드러냈다. 그는 한 중고 거래 사이트의 매너 온도가 71.8도에 거래 완료된 물건만 667개라고 밝혀 감탄을 자아냈다. 심지어 직거래도 나간다고 해 현장을 발칵 뒤집었다. 이에 이수지가 "연예인이라 가품 의심은 안 하지 않냐"고 묻자, 그는 "혹시 누가 의심하면 마스크를 살짝 내려서 얼굴을 보여준다"고 응수해 여배우답지 않은 소탈한 매력을 뽐냈다.강소라와 함께한 '아니 근데 진짜!' 8회는 오는 23일 밤 10시 10분, SBS에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr