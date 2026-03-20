tvN '보검 매직컬' 8회 20일 방송

김소현 일일 알바, 18개월 아기 손님 등장

박보검 직원 헤어스타일링 첫 도전

김소현이 '보검 매직컬'에 일일 알바생으로 함께한다. / 사진=텐아시아DB

'보검 매직컬'에 18개월 아기 손님이 방문한다. / 사진=tvN '보검 매직컬' 예고 영상 캡처

tvN '보검 매직컬' 8회가 20일 방송되며, 김소현이 일일 알바생으로 출연해 박보검·이상이·곽동연과 함께 이발소 영업에 나선다. 특히 18개월 아기부터 중학생까지 삼 형제 손님이 방문해 극한 영업 상황이 펼쳐진다.tvN '보검 매직컬'(연출 손수정)이 타깃 시청률과 화제성에서 강세를 보이고 있다. 타깃 시청률은 4주 연속 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV 비드라마 화제성 부문 TOP 10에 7주 연속으로 올랐다.오늘(20일) 방송될 8회에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 하루 동안의 휴무를 마치고 다시 영업에 돌입한다. 특히 이발소 삼 형제와 모두 인연이 있는 김소현이 일일 알바생으로 찾아와 반가움을 자아낸다.김소현은 눈부신 비주얼만큼 완벽한 센스로 이발소 곳곳을 누비며 삼 형제의 든든한 지원군이 돼준다. 또한 손님 한 명 한 명의 눈높이에 맞춘 다정한 응대로 이발소 분위기를 환하게 밝히는 것은 물론, 바삐 움직이는 이발소 삼 형제에게 무엇이 필요한지 세심하게 살피고 도우며 센스 만점 알바생의 탄생을 기대케 한다.첫 손님으로는 14살 중학생, 11살 초등학생, 18개월 아기까지 삼 형제가 방문, 박보검에게 모두 커트를 요청한다. 박보검이 중학생 손님 헤어 시술에 들어간 사이 일머리 천재 김소현은 18개월 최연소 손님을 다정하게 케어하며 훈훈함을 발산한다. 그러나 이내 "나도 울고 싶어"라며 힘겨워해 무슨 일이 벌어진 것일지 궁금증이 치솟고 있다.그동안 이발소에서 어린이 손님들의 커트를 해주며 실력을 쌓아온 박보검도 18개월 아기의 머리 자르기는 처음인 상황. 자리에 앉히는 것도 쉽지 않고, 커트보 착용도 거부하는 초고난도 최연소 손님 때문에 더욱 긴장한 새싹 이발사가 무사히 커트를 마칠 수 있을지 주목된다.곽동연은 삼 형제 손님과 이발소에 놀러 온 단골 초등학생들의 입맛을 사로잡을 스페셜 메뉴를 선보인다. 스페셜 메뉴는 아이들이 읍내에 나가야만 먹을 수 있는 음식이라고 해 이 구역의 최애 삼촌에 등극할 곽동연의 활약이 기대되고 있다.이날 방송에서는 곽동연이 박보검에게 머리 커트와 드라이를 요청해 박보검이 처음으로 직원 헤어 스타일링에 도전한다. 직원을 사랑하는 커다란 마음만큼 정성을 쏟는 박보검에게 헤어 스타일링을 받은 곽동연의 고객 만족도 조사 결과가 호기심을 자극하고 있다.일일 알바생 김소현과 함께 풍성한 이발소 운영기로 찾아올 tvN '보검 매직컬'은 오늘(20일) 저녁 8시 35분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr