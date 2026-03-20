지자체 홍보 공무원 4인, 21일 아는형님 출연

충주맨 후계자의 구독자 하락 극복 스토리 공개

양주·울산·군산 공무원들의 예능감 화제

'충주맨' 김선태 캡쳐 / 사진=유튜브

JTBC '아는 형님' 보도스틸 중 '지자체 홍보 채널'을 운영 중인 공무원 양주 정겨운, 울산 남구 이소희, 군산 박지수, 충주 최지호 주무관 / 사진=JTBC

JTBC '아는 형님' 보도스틸 중 '지자체 홍보 채널'을 운영 중인 공무원 양주 정겨운, 울산 남구 이소희, 군산 박지수, 충주 최지호 주무관 / 사진=JTBC

JTBC '아는 형님' 보도스틸 중 '지자체 홍보 채널'을 운영 중인 공무원 양주 정겨운, 울산 남구 이소희, 군산 박지수, 충주 최지호 주무관 / 사진=JTBC

'충주맨'으로 알려진 김선태가 후배 최지호 주무관에게 저격당했다. 김선태는 최근 우리은행을 방문해 콘텐츠를 촬영한 것으로 알려졌다. 온라인 커뮤니티에 퍼진 '김선태 채널 소개서' 문건에 따르면 김선태 유튜브 광고 단가는 최소 5000만원에서 1억원으로 책정됐다.21일 밤 9시에 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 '지자체 홍보 채널'을 유쾌하게 운영하며 화제를 모으고 있는 공무원 4인이 출연한다. 양주 정겨운, 울산 남구 이소희, 군산 박지수, 충주 최지호 주무관으로 구성된 이들은 넘치는 끼와 예능감으로 형님들을 사로잡을 예정이다..이날 방송에서는 충주시 최지호 주무관이 솔직한 심정을 전해 눈길을 끈다. 지자체 유튜브 채널 운영의 시초로 꼽히는 '충주맨' 김선태 주무관이 퇴사한 뒤 채널을 담당하게 된 그녀는 "충주맨 퇴직 이후 구독자가 빠져나가는 것을 실시간으로 보고 있었다", "지켜보기만 할 수 없어 '추노' 분장을 했는데, 이후로 구독자 수 하락세가 멈췄다"며 비하인드를 전한다. 이어 "이제 팀장도 아니라서 김선태 아저씨라고 해야 할지, 뭐라고 불러야 할지 모르겠다"며 거침없는 발언으로 웃음을 자아낸다.이어 양주시 정겨운 주무관은 남다른 헤어스타일과 진주 주얼리로 치명적인 비주얼을 뽐내며 등장해 현장을 압도한다. 이에 형님들은 "목소리는 신뢰감 넘치는 공무원인데 비주얼은 오사카 엔터테인먼트 대표 같다", "공채 개그맨인 줄 알았다"고 반응해 폭소를 터뜨린다.군산시 박지수 주무관은 "사실 홍보팀이 아닌 '고향사랑기부계' 소속", "홍보팀 부탁으로 찍은 영상들이 화제가 되면서 8급으로 특별 승진했다"며 뜻밖의 비하인드를 공개해 모두를 놀라게 한다. 또한 실용음악과 출신임을 밝힌 그녀는 뛰어난 가창력까지 선보여 형님들의 감탄을 자아낸다.또 울산 남구 이소희 주무관은 "유튜브 영상을 보고 '얼굴이 위협적이고, 위화감을 조성한다'는 민원이 들어와 난감했다"며 고충을 털어놓는다. 이어 가장 견제되는 인물로 "캐릭터가 겹친다"며 군산 박지수 주무관을 꼽자, 박지수 주무관은 "너도 소아비만 출신이냐"고 유쾌하게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다.21일 밤 9시 JTBC '아는 형님'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr