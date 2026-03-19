안효섭, 디어달리아 글로벌 앰버서더 선정

케이팝 데몬 헌터스 아카데미상 입성 후 뷰티진출

4월 SBS 오늘도 매진했습니다 출연 예정

안효섭이 광고 촬영에 나섰다. [사진 제공 = 디어달리아]

배우 안효섭이 19일 럭셔리 비건 뷰티 브랜드 '디어달리아(DEAR DAHLIA)'의 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정되었다고 소속사 더프레젠트컴퍼니가 발표했다. 최근 '케이팝 데몬 헌터스'로 아카데미 시상식에 입성한 안효섭이 뷰티 아이콘으로서의 새로운 행보를 시작한다.공개된 화보 속 안효섭은 특유의 도시적인 세련미와 깊이 있는 무드로 아우라를 뽐내며 시선을 사로잡는다. 특히 메인 테마인 ‘드레시 립 컬렉션(Dressy Lip Collection)’을 완벽하게 소화, 절제된 우아함 속에 브랜드의 정체성을 투영해 촬영 현장 스태프들의 찬사를 이끌어냈다는 후문이다.디어달리아 관계자는 “배우 안효섭의 독보적인 세련미와 글로벌 영향력은 디어달리아가 지향하는 프리미엄 비건 뷰티의 정체성과 완벽한 시너지를 이룬다”라며, “앞으로 글로벌 앰버서더 안효섭과 함께 전 세계 소비자들의 일상에 자연스러운 아름다움을 제안하고, 비건 뷰티 그 이상의 하이 퍼포먼스 혁신을 선사할 것”이라고 밝혔다.안효섭은 최근 출연작 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 통해 전 세계적인 신드롬을 일으키며 제98회 아카데미 시상식에 입성, 명실상부한 ‘글로벌 스타’로 자리매김했다. 오스카 무대 위에서 보여준 압도적인 존재감은 외신의 집중 조명을 받았으며, 이러한 세계적 파급력이 뷰티 업계의 뜨거운 러브콜로 이어지고 있다.한편, 안효섭은 내달 방영 예정인 SBS 새 드라마 ‘오늘도 매진했습니다’로 안방극장 복귀를 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 안효섭, 디어달리아, 글로벌앰버서더, 케이팝데몬헌터스, 비건뷰티, 아카데미시상식