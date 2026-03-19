초아가 SNS에 쌍둥이 자녀들의 모습이 담긴 사진을 올렸다. / 사진=초아 SNS 캡처

크레용팝 출신 초아가 태어난 지 3주된 쌍둥이 자녀들이 쑥쑥 자라고 있다는 기쁜 소식을 전했다.초아는 19일 자신의 인스타그램에 "무궁 3.17kg 무진 3.01kg. 태어난 지 3주 된 무둥이들 둘 다 3키로 돌파! 응원해주신 이모 삼촌들 덕분에 무럭무럭 자라고 있어요"라는 글을 올렸다. 공개된 사진 속에는 초아의 쌍둥이 자녀들이 나란히 누워 있는 모습이 담겼다. 태어난 지 21일째인 쌍둥이들은 빠르게 성장하고 있는 모습이다. 새근새근 자고 있는 두 아이의 모습이 사랑스럽다.초아는 2023년 자궁경부암 진단을 받고 암 투병을 했다. 암 치료 후 2025년 시험관으로 쌍둥이를 임신했고, 지난 2월 27일 쌍둥이 아들을 출산했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 크레용팝, 초아, 쌍둥이출산