미스트롯4 갈라쇼가 19일 첫 방송

TOP9와 미스터트롯3 TOP7 듀엣 무대

양지은·모니카 등 특급 게스트 출연

'미스트롯4 갈라쇼'에 양지은이 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

'미스트롯4 갈라쇼'에 김용빈이 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

'미스트롯4 갈라쇼'의 양지은, 윤태화가 노래를 부르고 있다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

'미스트롯4 갈라쇼'의 모니카. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

'미스트롯4 갈라쇼'가 19일 첫 방송된다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'가 19일 첫 방송되는 가운데, 김용빈의 듀엣 무대 상대가 누구일지 주목받고 있다. 양지은은 '미스트롯4' 심사 중 눈물을 흘렸던 때를 회상한다.TV CHOSUN '미스트롯4'가 최고 시청률 18.4%를 기록하며 유종이 미를 거뒀다. 송가인-양지은-정서주를 잇는 4대 진(眞) 왕관의 주인공은 이소나였다. 이어 트롯 오뚝이 허찬미가 善을, 감성거인 홍성윤이 美를 차지했다. 여기에 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리가 '미스트롯4' TOP7에 이름을 올리며 향후 전국투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등 왕성한 활동을 펼칠 전망이다.이런 가운데 19일 '미스트롯4 갈라쇼'가 첫 방송된다. 이번 갈라쇼는 '미스트롯4' TOP9(이소나, 허찬미, 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리, 김산하, 유미)가 많은 사랑을 보내주신 시청자와 팬들에게 보답하기 위해 준비한 특별한 무대들이 펼쳐진다. 여기에 경연 동안 '미스&미스터 메들리 미션'으로 화제를 모은 '미스터트롯3' TOP7은 물론 놀라운 게스트도 깜짝 등장한다.먼저 '미스터트롯3' TOP7(김용빈, 손빈아, 천록담, 춘길, 최재명, 남승민, 추혁진)이 '미스트롯4' TOP9가 함께 무대에 오른다. 그중 眞 김용빈은 "이 사람은 무조건 TOP5 안에 들 줄 알았다"라며 마스터 오디션부터 눈여겨봤던 참가자와 노래한다. 각각 '미스터트롯3' 와 '미스트롯4'의 비주얼로 불리는 두 사람이 나란히 서자 순식간에 현장이 환하게 밝아졌다고. 과연 김용빈과 듀엣 무대를 꾸민 주인공은 누구일까.'미스트롯4' 최종 5위 윤태화를 위해 '미스트롯2' 眞 양지은이 출격한다. 이번 시즌 현역부X로 참가한 윤태화의 노래를 듣고 마스터 양지은이 눈물을 흘린 장면은 시청자들 사이에서 큰 화제가 됐다. 양지은은 당시를 떠올리며 "눈물을 참을 수 없었다"라고 말하고, 또다시 울컥한다. 양지은과 윤태화의 가슴이 뜨거워지는 우정과, 듀엣 무대는 '미스트롯4 갈라쇼'에서 확인할 수 있다.'미스트롯4' 마스터로 활약한 댄스여제 모니카가 갈라쇼 무대에 강림한다. 모니카는 TOP9 중 콕 집은 한 명과 함께 역대급 컬래버 무대를 꾸민다. 장르를 넘나드는 두 사람의 무대에 현장을 감동의 도가니로 만든다. 특히 무대를 마친 뒤 두 사람이 "심장이 터질 것 같았다"라고 소회한 것으로 알려져 '미스트롯4 갈라쇼' 본 방송이 더욱 기대된다.4개월 대장정을 마친 '미스트롯4' TOP9과 이들의 새로운 출발을 축하하기 위해 찾아와 준 특별한 손님들이 함께 꾸민 역대급 귀호강 눈호강 무대 퍼레이드는 19일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼' 첫 회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 미스트롯4, 갈라쇼, TV조선, 김용빈, 양지은