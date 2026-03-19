배우 배나라 '나 혼자 산다' 출연

4년차 캠핑 고수의 캠핑 모습 공개

오는 20일 오후 11시 10분 방송

'나 혼자 산다'의 새 멤버로 합류한 배우 배나라 / 사진=텐아시아DB

'나 혼자 산다'에서 캠핑을 떠난 배우 배나라 / 사진제공=MBC

배우 배나라가 MBC '나 혼자 산다'에서 캠핑 4년 차 캠핑 고수의 면모를 보여준다. 앞서 지난해 12월 '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 방송인 박나래와 그룹 샤이니의 멤버 키가 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다.오는 20일 방송되는 '나 혼자 산다'에서는 배나라가 캠핑을 떠난다. '무지개 말 달리자' 특집을 통해 16년 차 자취 베테랑의 일상을 공개하며 루틴의 정석을 보여줬던 배나라가 이번에는 솔로 캠핑에 나서는 것. 캠핑 4년 차라는 그는 바다가 펼쳐진 비밀 아지트에 세운 텐트 안에서 아침을 맞이한다. 배나라는 솔로 캠핑의 매력에 대해 "자신의 장비로 또 하나의 집을 세팅하는 재미"라며 없는 게 없는 제2의 집을 소개한다.배나라는 원룸에서도 깔끔한 정리정돈을 보여준 데 이어, 텐트 안 역시 침실과 요리 공간, 수납공간을 효율적인 동선으로 배치해 눈길을 끈다. 난로 위에는 쾌적한 난방을 위한 서큘레이터와 목 관리를 위한 따뜻한 주전자, 여기에 일산화탄소 경보기까지 갖춰져 전문 캠퍼다운 면모를 보여준다.또한 배나라는 "캠핑 가면 고기 구워 먹고 라면 끓여 먹는 게 기본이잖아요"라며 "캠핑 고수들은 고기 잘 안 구워 먹어요"라고 말한다. 특히 캠핑을 하면 꼭 해 먹는 최애 캠핑 요리도 공개한다고 해, 어떤 메뉴일지 관심이 쏠린다.캠핑 고수 배나라의 캠핑 현장은 오는 20일 오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 나혼자산다, 배나라, 캠핑, MBC, 박나래, 키