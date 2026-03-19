CGV, 故 안성기 배우 추모전 선보여
대표작 8편 상영, 그의 반세기 연기 인생 조명
안성기관 개관 10주년 기념 특별전
대표작 8편 상영, 그의 반세기 연기 인생 조명
안성기관 개관 10주년 기념 특별전
CGV가 배우 안성기의 작품 세계를 조명하는 특별전을 선보인다.
CGV는 19일 배우 안성기의 연기 인생과 작품 세계를 돌아보는 '안성기 배우 추모전'을 오는 25일부터 다음 달 14일까지 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관'에서 개최한다고 밝혔다. 이번 특별전은 한국영화에 깊은 발자취를 남긴 故 안성기 배우를 기리기 위해 마련됐다.
안성기는 지난 1월 향년 74세로 별세했다. 100편이 넘는 영화에 출연하며 반세기 넘게 한국영화를 대표하는 배우로 활약해 온 그는 '라디오 스타', '인정사정 볼 것 없다', '기쁜 우리 젊은 날', '화장' 등 다양한 작품을 통해 한국영화사에 큰 의미를 남겼다. 어떤 작품들이 상영되나?
이번 추모전에서는 아역배우로 출연한 1960년작 '하녀'를 비롯해 '바람불어 좋은 날', '고래사냥', '칠수와 만수', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '부러진 화살', '카시오페아' 등 연대별 대표작 총 8편을 상영한다. 안성기의 연기 인생 전반을 아우르는 작품들을 통해 그의 필모그래피와 한국영화사에서의 의미를 조망할 수 있도록 구성했다. 한국영상자료원은 이번 특별전의 취지에 공감해 작품 상영을 지원한다.
안성기관 개관 10주년과 그 의미
이번 추모전은 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관' 개관 10주년을 맞아 그 의미를 더했다. '안성기관'은 CGV아트하우스의 한국영화인 헌정 프로젝트의 일환으로 조성된 상영관이다. 한국영화인 헌정 프로젝트는 한국영화의 위상을 높인 영화인에게 존경과 감사의 마음을 담아 상영관을 헌정하고 그 업적을 조명하는 프로젝트다.
예매 및 기획전과 관련된 자세한 내용은 CGV 모바일 앱과 홈페이지를 통해 순차적으로 확인할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
관련 주제: 안성기, CGV, 추모전, 한국영화, 아트하우스
CGV는 19일 배우 안성기의 연기 인생과 작품 세계를 돌아보는 '안성기 배우 추모전'을 오는 25일부터 다음 달 14일까지 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관'에서 개최한다고 밝혔다. 이번 특별전은 한국영화에 깊은 발자취를 남긴 故 안성기 배우를 기리기 위해 마련됐다.
안성기는 지난 1월 향년 74세로 별세했다. 100편이 넘는 영화에 출연하며 반세기 넘게 한국영화를 대표하는 배우로 활약해 온 그는 '라디오 스타', '인정사정 볼 것 없다', '기쁜 우리 젊은 날', '화장' 등 다양한 작품을 통해 한국영화사에 큰 의미를 남겼다. 어떤 작품들이 상영되나?
이번 추모전에서는 아역배우로 출연한 1960년작 '하녀'를 비롯해 '바람불어 좋은 날', '고래사냥', '칠수와 만수', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '부러진 화살', '카시오페아' 등 연대별 대표작 총 8편을 상영한다. 안성기의 연기 인생 전반을 아우르는 작품들을 통해 그의 필모그래피와 한국영화사에서의 의미를 조망할 수 있도록 구성했다. 한국영상자료원은 이번 특별전의 취지에 공감해 작품 상영을 지원한다.
안성기관 개관 10주년과 그 의미
이번 추모전은 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관' 개관 10주년을 맞아 그 의미를 더했다. '안성기관'은 CGV아트하우스의 한국영화인 헌정 프로젝트의 일환으로 조성된 상영관이다. 한국영화인 헌정 프로젝트는 한국영화의 위상을 높인 영화인에게 존경과 감사의 마음을 담아 상영관을 헌정하고 그 업적을 조명하는 프로젝트다.
예매 및 기획전과 관련된 자세한 내용은 CGV 모바일 앱과 홈페이지를 통해 순차적으로 확인할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
관련 주제: 안성기, CGV, 추모전, 한국영화, 아트하우스
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