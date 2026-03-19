클라라, F1 행사 VIP 참석 공개

이혼 5개월 만의 화려한 근황

스키즈 필릭스 닮은 비주얼로 눈길

배우 클라라가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=클라라 SNS

배우 클라라가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=클라라 SNS

배우 클라라가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=클라라 SNS

배우 클라라가 행사에 참석해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=클라라 SNS

배우 클라라(본명 이성민)가 파경 후 화려한 근황을 공유했다.클라라는 지난 18일 인스타그램에 "❤️Dream come true❤️ Thank you so much❤️❤️❤️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 클라라가 F1 행사에 참석한 모습. VIP 자격으로 해당 행사에 참석한 듯한 클라라는 올 레드 룩으로 중국풍 의상을 입은 채 다양한 포즈를 취했다. 특히 그는 그룹 스트레이키즈 멤버 필릭스와 닮은 이목구비를 보였으며, 몇몇 남자들이 클라라를 빤히 바라보는 장면도 포착됐다.한편 1986년생인 클라라는 영국에서 태어났다. 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔한 후 이른바 '레깅스 시구'로 주목받았다. 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼해 송파구에 위치한 L사 시그니엘에 거주하며 초호화 일상을 공유했으나, 결혼 7년 만인 지난해 10월 이혼했다. 현재 국내와 중국을 오가며 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 클라라, F1, 스트레이키즈 필릭스, 이혼, 근황