가수 김장훈이 고등학교 중퇴 이유에 대해 설명하며 과거 폭력 써클 가입과 도박, 패싸움 등 일탈을 즐겼다고 고백해 충격을 안겼다.17일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 '가수 김장훈 2화 (질풍노도 학창 시절! 고교 중퇴 이유는!)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김장훈은 "태어날 때부터 아버지가 없었다. 돌아가신 줄 알았다"며 아버지의 부재 속에 어린시절을 보냈다고 털어놨다.이어 그는 외롭고 힘들었던 어린 시절이 일탈로 이어졌다고 전했다. 김장훈은 "자유분방하고 규칙에 얽매이지 않은 학창 시절을 보냈다"고 말문을 열었다. 그는 "고등학교 들어가서 삐딱선을 타기 시작했냐"는 질문에 "그 당시 클럽이 많았다"며 "그 클럽을 만든 이유가 있었다. 그때 2~3년 꿇고 소년원을 다녀온 형이 있었는데 우리를 괴롭혀서 그 형을 제압하려고 했다"고 설명했다.김장훈은 학창 시절 도박을 일삼았던 경험을 전하며 자신의 고등학교 중퇴 배경에 대해 입을 열었다. 그는 "1학년 때 친구가 등록금을 못 냈다는 이유로 선생님한테 뺨을 맞았다"며 "내가 힘으로 사람을 누르는 상황을 제일 싫어한다"고 당시 학교에 느꼈던 회의감을 표했다. 이어 김장훈은 "저희 집에 돈이 조금 있었다. 2명이 저희 집을 찾아와서 화투를 알려주더라"며 "고등학생이 된 후로는 각 학교에서 등록금을 가지고 중국집에서 화투를 쳤다. 근데 중국집 주인 아저씨가 경찰에 신고를 해서 학교로 연락이 갔다"고 중퇴 이유에 대해 덤덤하게 답했다.특히, 김장훈이 일상적으로 패싸움을 했다고 전한 장면이 화제를 모았다. 그는 "4명 대 20명(이 대치하는) 상황까지 갔던 적도 있다"며 "위험한 순간이었다. 싸움을 피하려던 중 한강에서 시체가 떠내려오는 걸 보고 상황이 끝났다"고 해 모두를 놀라게 했다.한편, 김장훈은 이러한 방황의 시간을 기점으로 인생의 전환점을 맞았다고 회상했다. 그는 1991년 정규 1집 '늘 우리 사이엔'으로 데뷔해 올해 데뷔 34주년을 맞았다. 김장훈은 현재까지 공연과 기부 활동을 이어가고 있다. 그의 기부 누적 금액은 200억 원 이상으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr