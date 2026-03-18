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음주운전 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 검찰에 넘겨졌다. 이재룡은 이른바 '술타기' 혐의도 받고 있다.18일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(음주운전, 사고후미조치, 음주측정방해) 혐의로 이재룡을 검찰에 불구속 송치했다.이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 음주 상태로 승용차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다.경찰은 사고 다음 날인 7일 새벽 2시께 지인의 집에 있던 이재룡을 검거했는데, 씨를 검거했는데, 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.나흘 뒤 피의자 신분으로 첫 경찰 조사를 받은 이재룡은 음주운전 혐의에 대해 "오래 전에 바로 인정했다"고 밝혔다. 다만 사고 전 총 3개의 모임 중 마지막 자리에서만 소주 4잔을 마셨다고 진술한 것으로 알려졌다.하지만 이재룡은 사고를 낸 후에도 또 다른 술자리에 참석한 정황이 드러났다. 사고 후 청담동 자택에 차를 세운 뒤 인근 식당으로 이동해 술자리에 합류해 증류주 1병, 안창살 2인분을 주문한 것으로 전해졌다.경찰은 이 자리에서 이재룡이 '술타기'를 시도한 것으로 보고 음주 측정 방해 혐의를 추가 적용했다. 도주 후 술을 더 마셔 사고 당시 음주 수치 측정에 혼선을 주려했다는 것이다.이재룡은 2019년에도 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치된 바 있다. 2003년에는 서울 강남구 청담사거리 인근에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 입건, 면허가 취소됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr