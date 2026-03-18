사진=FNC

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FNC엔터테인먼트 소속 최립우는 오늘(18일) 0시 데뷔 후 첫 일본 스페셜 에디션 앨범 'SWEET DREAM ~Japan Special Edition~'(스위트 드림 ~재팬 스페셜 에디션~)을 발매했다. 최립우는 지난해 12월 솔로로 데뷔했으며, 이후 강우진과 함께 2인조로 프로그램 파생 재데뷔를 앞둔 것으로 알려졌다.이번 앨범은 지난해 12월 국내에서 최립우가 솔로 아티스트로서 첫걸음을 내디딘 싱글 앨범 'SWEET DREAM'에 일본 오리지널 곡이 추가된 스페셜 에디션이다. 신보에는 'SWEET DREAM'에 수록된 전곡과 신곡 'Flower Pot'(플라워 팟)까지 총 4곡이 담겼다.'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다. 해당 앨범은 각종 음반, 음원 차트에서 눈부신 성과를 기록한 데 이어, 최립우는 앨범 발매 후 처음 참석한 시상식 '제2회 디 어워즈'에서 3관왕을 달성한 바 있다.신곡 'Flower Pot'은 따뜻한 통기타와 잔잔한 건반 사운드가 어우러진 어쿠스틱 팝 발라드곡으로, 외로움 속에서 자신의 자리를 찾아 헤매던 마음이 누군가의 다정한 말과 따뜻함에 의해 조금씩 치유되고 다시 꽃피어 가는 과정을 그려 낸다. 소중한 사람의 존재가 마음을 지탱하고 앞으로 나아갈 힘이 되어 준다는 위로를 전하며, 최립우 특유의 섬세한 보컬이 가사에 힘을 싣는다.함께 공개된 이번 스페셜 에디션의 재킷 사진은 맑고 투명한 눈빛을 장착한 최립우가 주변 사물을 활용해 자유로운 포즈를 취하고 있는 모습이 눈에 띈다. 부드러운 색감과 어우러진 그의 완성형 비주얼은 감탄을 자아낸다.최립우는 음악뿐만 아니라 화보, 콘텐츠, 라디오 등 다방면에서 활약하며 식지 않는 인기를 입증하고 있다. 오는 21~22일 국내, 4월 4일 타이페이 앙코르 팬미팅까지 앞둔 가운데, 27일에는 2026 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu' in JAPAN(2026 최립우 팬미팅 '드로잉 우' 인 재팬)을 개최하고 현지 팬들과 만난다.최립우는 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 함께 출연했던 강우진과 2인조 듀오 데뷔를 확정 짓고 오는 5월 데뷔를 목표로 준비 중이다. 앞으로도 최립우가 국내외를 오가며 활발하게 펼칠 개인 및 듀오 활동에 대한 기대감이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr