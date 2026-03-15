'42세 미혼' 윤종훈, 8살 연상 연예인과 핑크빛♥…"진취적인 매력에 푹 빠져" ('백반기행')

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배우 윤종훈(42)이 이상형으로 김숙(50)을 뽑았다.15일 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 윤종훈과 함께 논산으로 떠난다. 자칭 ‘노포 마니아’라는 윤종훈은 금강이 흐르는 비옥한 도시 논산에서 도합 125년 역사의 ‘노포 식당’들을 찾는다.드라마 ‘펜트하우스’의 주역이자 ‘병악섹시’, ‘불사조’ 등의 수식어를 가진 윤종훈, 존재 자체가 독보적인 그에게도 눈물겨운 무명 시절이 있었다고 밝힌다. 다른 배우의 뒷모습 대역으로 출연해 얼굴 한 번 나오지 않은 상황에서 ‘신들린 어깨 연기’를 선보였다고. 얼굴보다 어깨로 먼저 데뷔한 윤종훈의 웃픈 무명시절 비화가 공개된다.서러웠던 무명 시절을 지나 주연까지 꿰찬 그는 탄탄한 연기력으로 안방극장을 사로잡고 있다. ‘오디션만 봤다 하면 합격’하며 ‘오디션 최강자’로 자리 잡았다고. 이날 윤종훈만의 독보적인 합격 필살기가 공개된다. 특히 과거 오디션에서 다른 참가자들의 기선을 단번에 제압했다는 리얼한 연기는 식객마저 당황시킬 만큼 현장을 놀라게 했다는 후문이다.윤종훈은 “평소 이상형으로 개그우먼 김숙을 꼽는다”고 고백한다. “오랜 자취생활로 살림에 자신있다”며 “‘집에서 조신하게 살림하는 남자’를 찾는다는 김숙의 진취적인 매력에 푹 빠져버렸다”고 밝힌다. 이어 스스로 “살림하는 남자가 되고 싶다”고 조신한 포부를 털어놓아 촬영장을 웃음바다로 만든다.윤종훈과 함께한 논산 노포 탐방기는 이날 방송되는 '식객 허영만의 백반기행' 논산 편에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr