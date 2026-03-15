사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기 정숙이 일상을 공개하며 팬들과 소통했다.

SBS PLUS·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 돌싱 특집 10기에 출연했던 정숙은 자신의 인스타그램에 "친한 친구 동생 지인들하고 불금을 아주 즐겁게 보냈네요 새벽 3시까지 먹고 수다떨고ㅎㅎㅎ넘 재밌게 의미있게 보냈네요 담 또 다들봐요라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 10기 정숙은 실내 공간에서 카메라를 가까이 두고 촬영한 셀카를 통해 또렷한 얼굴을 드러내고 있다. 앞머리가 자연스럽게 내려온 긴 검은 머리를 반묶음 형태로 올린 헤어스타일에 부드러운 메이크업이 더해지며 눈매와 또렷한 속눈썹이 강조되고 밝은 색감의 의상을 입은 모습이 화면 가까이 담겨 차분한 분위기를 만든다.

이를 본 팬들은 "누나 진짜 이뻐요" "늘 응원합니다" "진짜 진짜 너무예쁘네세용" "화이팅" "사진 누가찍었는지 예술" "더 예뻐지시네용" 등의 댓글을 달았다.

한편 SBS PLUS·ENA PLAY '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.



임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr