사진 = MBC '찬란한 너의 계절에' 캡처

사진 = MBC '찬란한 너의 계절에' 캡처

채종협이 이성경에 대한 마음을 제대로 드러낸 가운데 두 사람의 애틋한 키스 엔딩이 울림을 준다.지난 14일 밤 9시 50분 방송된 MBC '찬란한 너의 계절에'(연출 정상희, 김영재/극본 조성희)7회에서는 마음을 확인하고 키스를 한 송하린(이성경 분)과 선우찬(채종협 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 송하린에게 선우찬은 "우리 이렇게 가깝게 지내는 거 좋을 거 없을 것 같다"고 선을 그었다. 하지만 송하린은 모른척 "그러니까 아까 보지 않았냐"며 휴대폰을 내밀더니 사진을 보고 "이 선들이 상처를 덮어준 흔적이라더라"고 했다.선우찬이 또다시 선을 그으려 하자 송하린은 선우찬이 상처를 덮어준 사람이라 했다. 송하린은 "상처에서 벗어날 수 없다 생각했다"며 "근데 어느새 꽤 괜찮아져 있더라"고 했다. 이어 시계를 꺼내며 "아까 전시회에서 주웠는데 평소에 많이 차고 다녔던 모양이더라 할머니 댁에서 봤던 그림하고 그림체가 똑같은데 한참 전 고장난 시계를 차고 다녔던 거냐"고 했다.그러자 선우찬은 자신의 아버지 기억을 떠올리며 "되게 어렸을 때 문방구에서 샀던 거다"고 했다. 송하린은 "다시 이어 붙이고 싶으셨던 거 아닐까 싶다"며 "멈춰있던 시계를 계속 차고 계셨던거 보면 그랬던 거 같다"고 했다.송하린은 선우찬에게 직진 선언을 하며 "이제부터 진짜 잘해줘야겠다"고 말했다. 이에 선우찬은 눈물을 흘리며 "그러면 나 너 좋아하게 될지도 모르는데"라고 말했다.그러자 송하린은 "괜찮다"며 "더 좋아해도 괜찮다"고 했다. 선우찬은 "더 좋아하게 되면 또 욕심 낼지도 모른다"고 말했다. 이말에 또다시 송하린은 고개를 끄덕이며 "더 좋아해도 괜찮다"고 했다. 결국 선우찬은 눈물을 흘리며 송하린에게 다가갔고 그렇게 두 사람은 마음을 확인하며 뜨거운 키스를 나눴다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr