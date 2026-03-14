사진제공=에일리언컴퍼니

배우 박예니가 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 캐스팅됐다. 앞서 박예니는 뉴욕대학교 티시 예술대학 연기과 학사, 하버드대학교 대학원 A.R.T. 연기과 석사 출신임을 알린 바 있다.박예니는 다음 달 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에서 영화사 최필름 PD 효진 역을 맡았다. '모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. 배우 구교환, 고윤정, 오정세, 강말금, 박해준 등이 출연을 확정 지었다.극 중 박예니가 연기하는 효진은 영화사 최필름 소속 PD이자 영화계 유명 모임 8인회의 멤버다. 같은 모임 멤버인 동만(구교환 분)의 허세를 탐탁지 않게 여기는 한편 자신보다 능력 있는 은아(고윤정 분)를 향한 은근한 시기와 질투를 보여준다.박예니는 지난해 방송된 JTBC 드라마 '백번의 추억'에서 청아운수 안내양 최정분 역으로 활약하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 또 그는 영화 '인턴'의 캐스팅 소식을 전하며 스크린에서의 활약도 예고하고 있다.'모자무싸'는 4월 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr