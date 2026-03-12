사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

통편집 됐던 '나는솔로' 30기 영식과 영자의 막걸리 데이트 장면이 공개되면서 시청자들의 관심을 끌고 있다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_영식&영자 데이트 풀버전'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 통편집 됐던 30기 영자와 영식의 막걸리 데이트 장면이 풀버전으로 공개됐다. 방송 당시 여성들이 남성을 선택하는 데이트 시간이 주어졌고 낮 데이트에서 영식의 선택으로 영식과 데이트 했던 영자는 본인도 영식을 선택했다.막걸리를 마시다가 영식은 "왜 그냥 놀러 온 것 같지 이렇게 그냥 계속 데이트하고 있는 거 너무 좋은데"라고 했고 영자는 다른 커플들의 웃음소리를 듣더니 "우린 점점 텐션 낮아지고 있는 느낌"이라고 말했다.영식은 "높일 필요 없다"고 했지만 영자는 "나도 좀 더 선택지를 늘려봐야겠다"고 말했다. 영식은 "너무 한거 아니냐"라고 하면서도 "난 자신 있다"고 했다. 영자는 "내가 다른 데 갔다가 안 올 수도 있다"고 했고 영식은 "안 오면 뭐 울어야지"라고 답했다.이어 영식은 "저는 이제 어쨌든 확고하고 영자 님도 어쨌든 웬만하면 확고하신 것 같다 하니까 다른 분들이 축하한다 그러던데 축하까지는 아직 아니다 그건 아직 아니고 무슨 뭐 다 된 것처럼 이야기 하니까 그건 아니고 만약에 최종 선택 때까지 끝까지 잘 갔으면은 다음 날 1일인거냐 썸인 거냐 그거 한번 이야기 해 보시라 하더라"고 했다.이에 영자는 "그래서 뭐라 답했냐"고 물었고 영식은 "우리가 사회에서 소개팅을 해도 정해진 건 없지만 보통 네 번 정도의 만남에 가부를 결정하잖냐 여기서도 우리 그래서 거의 네다섯 번 본다고 하면 보는 건데 그쯤 되면 1일 할 수 있는 거 아닌가 생각한다"고 전했다.영자는 "사귀자 하고 알아보는 스타일이냐"고 물었고 영식은 "왜냐면 사귀었을 때 더 알게 된 것들도 있다"고 했다. 영자는 공감하며 "그래서 장기연애하고도 결혼했는데 살다 보니 안 맞아서 이혼하고 이런 것도 있다"고 했다. 영식은 영자의 최종선택 의미를 물었고 영자는 "초반부터 이렇게 이어지는 사람을 만날 거라는 생각을 거의 안했다"며 "소개팅을 하더라도 제가 마음에 이 사람이 들면 항상 이 사람은 제가 아니었다"고 했다.항상 엇갈렸다는 영자는 "너무 확실하게 직진해 버리시고 이런 캐릭터가 많지 않았던 거 같은데 자기소개 이후도 아니고 첫인상 이후 냅다 산책하러 가자고 바로 직진하겠다는 사람은 이게 뭐지 싶었고 아무한테나 이러겠구나 싶었다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr