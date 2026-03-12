이수경, 강레오 / 사진 = 이수경 유튜브 채널 캡처

탤런트 이수경이 강레오 셰프의 이자카야 사업에 투자했다가 실패한 사연을 고백해 눈길을 끌었다.12일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '알고보니 자영업 폭망 경력직? 랜선 집들이에서 밝힌 은퇴 위기 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이수경은 수입이 불안정한 배우로서 느낀 어려움을 솔직하게 털어놨다.그는 "배우라는 직업의 경우 프리랜서이지 않나. 언제 어떻게 일이 끊길지 모르고, 당장 드라마가 끝나면 내년 아니 올 하반기에도 일을 못할 수도 있다"며 "늘 고정 수입이 있었으면 좋겠다고 생각하고 산다"고 고백했다.특히, 그가 강레오 셰프의 이자카야에 투자했던 사실을 밝힌 장면이 화제를 모았다. 그는 "내가 할 수 있는 게 뭐가 있을까 하다가 이자카야랑 카페를 했었다"고 말문을 열었다. 이어 이수경은 "근데 제가 음식을 못한다. 그게 문제였다. 전문가에게 맡기면 된다고만 생각한 게"라며 "나는 항상 가게에 있을 수 없으니까 리스크가 엄청 있었다. 너무 몰라서 무슨 일이 생겼을 때 대처 능력이 하나도 없었다"고 회상했다.그는 "내 돈 태워서 청담동에 차린 거였다. 내가 투자자였다"며 "(투자금은) 뒷목 잡고 쓰러질 액수다. 밝히면 갑자기 (방송) 끌 수도 있다"며 아픈 과거를 꺼냈다. 또한 그는 브런치 카페 창업 실패담도 털어놨다. 이수경은 "이태원 리움미술관 근처에 80평 정도 규모였다. 월세가 많이 나갔다"며 "당시엔 갤러리 콘셉트의 카페가 없었다. 너무 생소하다 보니까 망했다"고 전했다.이수경은 "지금은 절대 못한다. 연이은 사업 실패로 많이 아팠다"며 "마음의 병에 피부병이 생겨 일이 들어와도 할 수 없는 상황이 됐다"고 전해 안타까움을 자아냈다. 이어 그는 "당시에는 다른 일을 찾아봐야 하나 많은 생각이 들었다"고 덧붙였다.한편 이수경은 KBS 드라마 '심우면 연리리'에서 배우 박성웅의 아내 역으로 함께 호흡을 맞추고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr