엘 캐피탄, 희승 / 사진 = 엘 캐피탄 SNS, 텐아시아 사진DB

그룹 엔하이픈 멤버 희승이 돌연 팀 탈퇴를 발표한 가운데 빅히트 뮤직 프로듀서 앨 캐피탄 (본명 장이정)이 장문의 욕설을 작성해 논란을 빚었다.12일 엘 캐피탄은 자신의 SNS에 "이희승 이야기 그만 보내요. 이 XXXX들아 애가 XX 좀 그럴 수도 있지"라는 말로 시작하는 장문의 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 얼굴에 상처 분장을 한 채 담배를 문 검은 자켓 차림의 앨 캐피탄이 담겼다.앨 캐피탄은 "니들이 진짜 팬이면 돌 던지기 전에 먼저 안아줘라. 뭘 자꾸 내 탓을 해. 이 멍청한 XX들이"라고 분노를 표했다. 이어 그는 "이 XX들은 글을 못 배운 건지 안 읽는 건지 전혀 예상이 안 가네"라고 덧붙였다. 논란이 거세지자 그는 장문의 욕설을 전부 삭제하고 "자 이제 꺼져. 트위터 가서 놀아"라는 말만 남겼다.엘 캐피탄은 보이그룹 히스토리 출신으로 현재는 빅히트 뮤직 소속 프로듀서로 활동 중이다. 최근 엔하이픈을 탈퇴한 희승과는 '하이웨이 1009'를 같이 작업했다.앞서, 10일 소속사 빌리프랩은 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 "엔하이픈이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 논의해왔다"며 "그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인해 이를 존중하기로 결정했다"고 희승의 탈퇴 소식을 전한 바 있다.한편, 엘 캐피탄은 그룹 BTS의 '땡', 가수 싸이의 'That That'(댓댓) 등 여러 히트곡의 프로듀서로 참여한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr