카일리 제너 / 사진 = 카일리 제너 SNS 캡처

할리우드 탑스타 티모시 샬라메의 연인 카일리 제너가 속옷 차림으로 흡연하는 파격적인 화보와 함께 자녀 계획에 대한 입장을 밝혀 화제다.11일 카일리 제너는 자신의 SNS에 "was a very cute day"(너무 귀여운 하루였다)라는 짧은 글과 함께 매거진 'Vanity Fair'(베니티 페어) 화보의 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.사진에는 몸매가 훤히 드러니는 속옷 차림의 카일리가 담배를 문 모습이 포착됐다. 함께 공개된 다른 사진에는 침대에 걸터 앉은 카일리가 손으로 자신의 란제리를 잡아 끄는 장면과 가죽룩을 완벽 소화한 채 흡연을 즐기는 그녀의 모습이 담겼다.특히, 사진과 함께 공개된 그녀의 인터뷰 내용이 화제다. 그는 '베니티 페어'와의 인터뷰에서 앞으로의 자녀 계획에 대해 입을 열었다. 그는 "20대 후반에는 나 자신과 사업, 그리고 일에 집중하고 싶다"며 "아이들과 여행을 다니며 함께하는 시간을 충분히 즐기고 싶다"고 전했다. 이어 카일리는 "그 이후 아이를 더 가질 생각"이라고 덧붙여 놀라움을 안겼다.앞서 카일리의 연인 티모시 샬라메 역시 자녀 계획에 대한 긍정적인 입장을 비친 바 있다. 그는 지난해 11월 'Vogue'(보그) 인터뷰에서 "아이를 갖는 것도 고려할 수 있다"는 뜻을 밝혔다.한편, 카일리 제너는 전 연인은 래퍼 트래비스 스캇(34) 사이에서 8살의 딸과 4살 아들을 출산했다. 그러나 두 사람이 2023년 초 결별하게 되면서 카일리가 육아를 전담하고 있는 것으로 알려졌다. 이후 카일리는 같은해 봄부터 티모시 샬라메와 공개 연애를 알렸다. 할리우드 연예계에 따르면 카일리와 샬라메는 단순한 연애를 넘어 사실혼 관계다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr