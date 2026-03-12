'21세' 전유진, 1억 받고 여대 입학하더니…충격 고백했다 "과팅 경험 有" ('편스토랑')

사진제공=KBS

2006년생 가수 전유진이 스페셜MC로 출격한다. 전유진은 2024년 '현역가왕' 우승자로 상금 1억을 받았다. 이후 2025년 동덕여대 실용음악과에 입학했다.오는 13일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 만능여신 이정현, 매일 주방으로 출근하는 오집사 오상진의 유쾌한 요리 일상이 공개된다. 이와 함께 폭발적인 가창력과 꾸준히 성장하는 모습으로 남녀노소 많은 트로트 팬들의 사랑을 받는 트로트 엔젤 가수 전유진이 스페셜MC로 ‘편스토랑’을 찾는 것으로 알려져 기대를 높인다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에서 전유진은 스페셜MC로서 시청자들에게 인사했다. 그런 전유진을 지켜본 ‘편스토랑’ 식구들은 “새삼 진짜 많이 컸다”라며 입을 쩍 벌리고 놀랐다. MC 붐 지배인은 전유진에 대해 “성장캐”라며 “(전유진이) 중학교 2학년 때 경연 프로그램에서 봤다. 이후 고등학생 때 또 다른 경연 프로그램에서 1위를 차지했다. 쑥쑥 크고 있다”라며 다시 한번 놀랐다.전유진이 “이제는 25학번 대학생”이라고 하자 ‘편스토랑’ 식구들은 “미팅은 해봤냐” 등 주책 맞은 질문을 쏟아냈다. 이에 전유진은 “과팅이 요즘 유행이라고 해서 해봤다”고 솔직하게 고백해 또 한 번 ‘편스토랑’을 발칵 뒤집었다. 대학생 전유진의 과팅 에피소드에 ‘편스토랑’ 출연자들 모두 대리 설레며 신나 했다는 후문이다.25학번 전유진의 과팅 경험 고백에 그 시절 잘 나가던 인기남 오상진 역시 자신의 대학시절 미팅 경험담을 소환했다. 그러나 요즘 세대는 전혀 모를 ‘라떼 토크’에 이연복 셰프조차 “그러지 마. 늙은이 같아”라며 오상진을 만류해 모두가 빵 터졌다고. 25학번 전유진을 어리둥절하게 한 98학번 오상진의 미팅 에피소드는 무엇일지 궁금증을 더한다.전유진은 스페셜MC로 활약하며 ‘편스토랑’ 식구들의 귀여움을 듬뿍 받았다고. 스페셜MC 전유진의 스페셜한 활약부터 오집사 오상진과 부모님의 하루, 이정현의 집에 찾아온 스페셜한 손님까지 만날 수 있는 ‘신상출시 편스토랑’은 이날 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr