사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
2024년 10월부터 배우 김우석과 공개 연애 중인 배우 강나언이 '닥터신'에 합류한다.

강나언은 TV CHOSUN 새 주말 미니시리즈 '닥터신'의 주요 배역에 캐스팅됐다. '닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 손상되며 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 그린 메디컬 스릴러 드라마다.

극 중 강나언이 맡은 역할은 이야기의 흐름에 중요한 축을 담당하는 인물이지만, 방송 전까지 철저히 베일에 싸여 있다. 과연 강나언이 어떤 캐릭터로 등장해 극의 판도를 흔들지 관심이 쏠린다.
2022년 드라마 '블라인드'로 데뷔한 강나언은 '일타 스캔들'에서 방수아 역으로 존재감을 각인시켰으며 '피라미드 게임'에서는 밀도 높은 감정 연기로 극의 긴장감을 더했다. 또한 '모범택시3'에서는 극 중 빌런의 어린 시절로 출연해 짧은 등장만으로도 묵직한 여운을 남겼다. 매 작품 성장 곡선을 그려온 강나언이 '닥터신'에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

'닥터신'은 오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

