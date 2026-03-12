'채식주의자' 24기 순자, 20기 영식과 핑크빛♥…"난 직진만 알아" ('나솔사계')

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나솔사계’가 다섯 번째 ‘한 번 더 특집’으로 ‘솔로민박 in 포천’의 시작을 연다.12일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’ 화제의 출연자들이 새로운 사랑찾기에 나서 경기도 포천에 위치한 ‘솔로민박’을 찾는 모습이 펼쳐진다.가장 처음으로 13기 상철이 ‘솔로민박’에 입소하고, 다음으로 ‘솔로나라 원조 두부상’인 20기 영식이 한층 훈훈해진 비주얼로 등장한다. 20기 영식은 2년 전 ‘나는 SOLO’ 때보다 살이 많이 빠진 것 같다는 제작진의 질문에 “운동을 통해 한 10kg 정도 감량했다”고 밝힌다. 이어 그는 20기 때 최종 커플이 되었던 현숙에 대해 “(방송 후) 실제로 만나다가 인연이 아니어서 헤어졌다”고 덤덤히 고백한다. 그러면서 그는 “이번엔 한 사람에게만 직진하기보다는 여러 사람을 알아보면서 결정하는 것도 좋을 것 같다. 제 삶이 반쪽을 꼭 찾고 싶다”며 진중한 마음가짐을 보인다.27기에서 ‘직진 순정남’으로 강렬한 인상을 남긴 27기 영철 역시 더욱 댄디한 스타일로 ‘솔로민박’을 찾는다. 그는 “27기 방송 때보다 지방만 10kg 정도 뺀 것 같다”면서 “저보다 잘생기신 분들이 이번에도 많이 나오셔서 긴장되지만, ‘경험은 최고의 스승’이다. 더욱 열심히 하겠다”고 굳은 각오를 내비친다.‘꽃미남 특집’급 솔로남들의 등장에 이어 재도전한 솔로녀들도 모습을 드러낸다. 이중 채식주의자라고 밝힌 24기 순자는 ‘솔로민박’에서 만나고 싶은 상대를 묻는 제작진의 질문에 “20기 영식 님!”이라고 밝혀 3MC 데프콘, 경리, 윤보미를 놀라게 한다. “지금 그분, 여기 와 있는데”라며 과몰입한 3MC의 반응 속, 24기 순자는 20기 영식과 운명처럼 마주쳐 입꼬리를 승천시킨다.24기 순자는 제작진과의 인터뷰에서 “저 직진만 아는 여자인데 어떡하냐?”고 해 설렘지수를 상승시킨다. 과연 24기 순자가 20기 영식과의 ‘운명 모먼트’를 로맨스로 승화시킬 수 있을지, 그리고 새로운 ‘솔로민박’을 찾아온 ‘경력직’들이 누구일지 관심이 쏠린다.‘솔로민박-한 번 더 특집’은 이날 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr