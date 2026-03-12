텐아시아 DB

배우 표예진이 봄이 왔음을 알렸다.최근 표예진은 매거진 화보 촬영 차 인천국제공항을 통해 태국 푸켓으로 출국했다.이날 표예진은 브랜드 S사의 워싱감 가득한 재킷을 입고 등장했다. 볼륨 아웃포켓으로 된 디자인이며 지퍼와 스냅의 이중 여밈으로 되어있다. 허리에는 스트링이 내장되어 있어 실루엣 조절이 가능하다. 가격은 28만 6400원이다.한편 표예진은 드라마 ‘쌈, 마이웨이’, ‘김비서가 왜 그럴까’, ‘VIP’ 등 화제작들에 꾸준히 모습을 비추며 필모그래피를 쌓아왔다. 이러한 그의 진가는 ‘모범택시’ 시리즈에서 빛을 보였다. 극 중 무지개운수의 황금 막내이자 천재 해커 안고은 역으로 강렬한 인상을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr