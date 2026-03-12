'광고 건당 1억' 김선태, 개업 축하 선물 거절했다…"사무실 용품 말고 광고 달라"

사진=김선태 유튜브 채널 영상 캡처

'전 충주맨' 김선태가 새롭게 구한 사무실을 공개하며 광고 업무 의뢰를 당부했다.11일 김선태 유튜브 채널에는 '인생 첫 사무실 홍보'라는 영상이 게시됐다.김선태는 "인생 첫 사무실을 구했다. 월세 65만 원이면 충주에서 싸진 않다. 충주 비하가 아니라 진짜 싼 편이 아니다. 이거보다 올라가면 작은 아파트 같은 걸 구할 수 있다. 컨디션 마음에 든다. 햇빛도 많이 들어온다"고 말했다. 이어 "원래는 원룸을 생각했다. 나중에 혹시 잘 돼서 직원분이 필요하면 공간이 그래도 분리가 되는게 좋겠다고 생각했다. 어떻게 보면 베팅이죠. 선 베팅이다"고 전했다.김선태는 "참고로 말씀드리면 선물을 주신다는 분들이 많았다. 사무실 물건이나 용품 지원은 아닌 것 같다"고 선물을 거절했다. 이어 "사무실을 공개한 게 혹시 냉장고 채워 달라고 비춰질 수 있는데, 절대 아니다"고 강조했다. 사무실은 물건 거의 없이 미니멀하게 갈 예정이다. 선물은 필요없다"면서 "선물 말고 차라리 광고를 달라"고 당부했다. 그러면서 "과연 첫 번째 광고는 뭐가 될까. 궁금하실 텐데 지켜봐달라"고 덧붙였다.앞서 온라인상에는 '김선태 채널 소개서'라는 제목의 문건이 퍼져 화제가 됐다. 해당 문건에 따르면 김선태의 유튜브 채널 광고·라이선스 단가(1개월 내 계약 기준)는 브랜디드 콘텐츠와 하이라이트 쇼츠 1억 원, 브랜디드 콘텐츠 8000만 원, 단독 쇼츠 콘텐츠 5000만 원, 단순 PPL 3000만 원 등이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr