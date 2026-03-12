/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 : JTBC

방송인 전현무가 JTBC ‘히든싱어8’로 돌아온다.JTBC ‘히든싱어8’(기획 홍상훈, 연출 신영광)은 대한민국을 대표하는 가수와 그 가수의 목소리부터 창법까지 완벽하게 소화 가능한 ‘모창능력자’의 노래 대결이 펼쳐지는 신개념 음악 프로그램이다.지난 2012년 시즌1을 시작으로 매번 새로운 시즌을 거듭하며 시청자들에게 큰 사랑을 받아온 ‘히든싱어’는 폭발적인 원조 가수 무대와 대단한 모창능력자들을 배출해 왔다. 이문세, 임재범, 이승환, 신승훈, 이소라, 양희은, 싸이, 엄정화, 아이유 등 최정상 가수들의 무대로 감탄을 자아내는가 하면 모창능력자들의 뛰어난 솜씨로 원조 가수를 이기는 상황으로 역대급 반전을 만들었다. 특히 시즌2 모창능력자로 출연했던 가수 영탁이 시즌7 원조 가수로 등장해 놀라움을 안겼다.시즌7 이후로 4년 만에 돌아오는 만큼, 더욱 높은 완성도를 예감케 하는 가운데 공개된 포스터 속에는 ‘히든싱어’의 터줏대감 MC 전현무가 활 쏘는 자세로 강인한 눈빛을 뿜어내고 있다. 전현무의 화살 끝에는 날카로운 화살촉이 아닌 마이크가 자리해 모창능력자들의 노래와 원조 가수를 추측하는 재미로 시청자들의 심장을 저격할 새 시즌의 탄생을 예고하고 있다.이어 “영원의 감동, 불멸의 재미에 꽂힐 준비 되었는가!”라는 문구가 시즌8을 애타게 기다린 팬들의 심박수를 상승시킨다. 또한 전현무 뒤로 보이는 숫자 8은 여덟 번째 시즌이라는 의미와 함께 무한대(∞)를 뜻해 무대에 오르는 이들이 선사할 무한의 재미와 감동, 상상을 초월하는 짜릿한 전율을 기대케 한다.이처럼 포스터만으로 이목이 쏠리는 ‘히든싱어8’은 심수봉, 김장훈, 김현정, 정인, 이승기, 윤하, 다비치 이해리, 하현우, 10CM 등 레전드 원조 가수와 막강한 실력을 갖춘 모창능력자가 모여 뜨거운 무대를 선보일 예정이다.JTBC ‘히든싱어8’은 오는 31일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr