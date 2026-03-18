사진=스노우피크 어패럴

사진=스노우피크 어패럴

2016년 연예계에 데뷔한 박규영이 설레는 봄의 순간을 선사했다. 1993년생인 그는 연세대학교 의류환경학과를 전공한 것으로 알려졌으며, 배우 데뷔 전 대학내일 표지 모델로 활약한 뒤 JYP엔터테인먼트의 캐스팅을 받았다고 전해졌다.박규영이 감성코퍼레이션(주)이 전개하는 스노우피크 어패럴의 26SS 우먼스 컬렉션과 함께했다. 'The Road to Spring'라는 콘셉트로 진행된 이번 컬렉션은 설레는 여행의 시작과 함께 일상의 리듬에서 벗어나 자연으로 향하는 봄의 순간을 담아냈다.박규영은 공개된 화보 속에서 밝고 청량한 분위기로 봄 시즌 스타일을 자연스럽게 소화하며 시선을 사로잡았다. 후드형, 스탠드넥, 봄버 스타일 등 다양한 자켓 아이템을 활용한 스타일링으로 산뜻한 봄의 무드를 전했고, 아웃도어와 일상을 잇는 브랜드의 감성을 설득력 있게 풀어냈다.봄을 그대로 담은 색채와 편안하면서도 자연스러움이 강조된 스타일링이 박규영의 사랑스러움을 만나 한층 돋보였다. 박규영은 다양한 레이어드 룩으로 경쾌함을 더했고, 일상 속 아웃도어 무드를 조화롭게 오가며 컬렉션의 폭넓은 매력을 보여줬다. 그의 여유로운 표정과 포즈 속에서 컬렉션의 다채로움이 완성됐다.박규영은 특유의 화사하고 긍정적인 에너지로 컬렉션의 무드를 완성한 것은 물론, 촬영 현장에서도 화기애애한 분위기를 이끌었다는 후문이다. 박규영이 생동감을 더한 이번 스노우피크 어패럴 26SS 우먼스 컬렉션은 전국 매장 및 공식 온라인스토어를 통해 만나볼 수 있다.박규영은 유수의 작품에서 쌓아 올린 글로벌 인지도를 바탕으로 다양한 브랜드와의 협업을 이어가고 있다. 이탈리아 럭셔리 브랜드 '구찌'의 글로벌 브랜드 앰배서더는 물론, 패션 화보와 브랜드 캠페인에서 영역을 넓혀가며 글로벌 아이콘으로 자리매김한 박규영의 활약이 그 어느 때보다 뜨겁다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr