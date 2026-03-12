김선태, 퇴직 후 '충주' 언급했다…"보증금 500 월세 65, 비하 발언 아냐"('김선태')

사진=김선태 유튜브 영상 캡처

'전 충주맨' 김선태가 보증금 500만 원에 월세 65만 원으로 새 사무실을 구했다. 해당 매물은 충주에서 싼 편은 아니라고 설명했다.11일 김선태 유튜브 채널에는 '인생 첫 사무실 홍보'라는 영상이 게시됐다.김선태는 "사무실을 구했다. 소박하지만 그 사무실을 여러분께 한번 보여 드리려고 한다"고 소개했다. 사무실 건물 로비에 따뜻한 톤의 조명과 예스러운 인테리어에 "오해하실 수 있는데 모텔은 아니다"고 설명했다. 이어 "침착맨 형님처럼 커질 때를 대비해서 엘리베이터가 있는 곳으로 투자했다. 어려운 결정이었다"고 말했다.김선태는 "짜자자잔"이라며 사무실 내부를 공개했다. 그는 "이 곳은 (보증금) 500에 (월세) 65이다. 충주 지역에서 싼 건 아니다. 사무실을 빨리 구해야 했다"고 밝혔다. 이어 "가장 중요한 건 뷰다. 지상이다. 지상이라는 점이 가장 메리트 있다"며 외부 뷰를 보여줬다. 그러면서 "폐가가 있긴 하다"며 웃었다. 그래도 "정남향이고 햇빛이 쏟아져 들어온다"고 자랑했다.사무실 공간은 아직 완비되진 않은 상태. 김선태는 "아직 정수기가 없어서 생수를 가져왔고, 간식을 좀 챙겨왔다. 이 책상은 아버지 밭에 있었던 책상을 가져온 거다"고 설명했다. 이어 "벽지가 좀 까졌는데 제가 그런 건 아니다. 화재감지기가 날아간 거 같다. 이건 소방법"이라며 말을 아꼈다. 또한 "이걸 찍어 놓는 이유는 나중에 집주인 분이 물어내라고 할까봐 증거 영상으로도 활용할 수 있어서다"고 전했다. 이후 김선태는 보일러실, 화장실도 구경시켜줬다.김선태는 "인생 첫 사무실을 구했다. 월세 65만 원이면 충주에서 싸진 않다"라며 "충주 비하는 아니다. 싼 편은 아니다"라고 재차 설명했다.김선태는 충북 충주시청 유튜브 '충TV'를 담당하다가 지난달 퇴직했다. 이달 3일 개인 유튜브 채널을 개설했으며, 12일 기준 현재 구독자 수는 142만 명을 넘어섰다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr