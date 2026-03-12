사진=텐아시아DB

'독박투어4' 유세윤의 건강 이상설이 불거진다.오는 14일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 41회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국 장가계 시내의 로컬 맛집에서 독특한 현지 음식을 체험하는 모습이 펼쳐진다.앞서 대협곡을 즐긴 독박즈는 이날 장가계 대표 소수민족인 토가족의 문화를 담은 로컬 맛집으로 이동한다. 식당에 들어선 김준호는 "이제부터 먹식이 타임"이라고 선포한 뒤 토가족 전통 요리를 주문한다. 세 가지 재료를 냄비에 볶는 싼샤궈 복음을 필두로 대파라로우(훈제돼지고기 요리), 토가허짜(현지식 비지찌개) 등을 맛보기로 한 것.여기에 장가계 전통 맥주까지 곁들이는데, 유세윤은 맥주를 따르려는 김대희에게 "저는 콸콸콸 따라 달라. 거품 많이"라고 부탁한다. 그러면서 그는 "요즘 거품 맥주가 좋아졌다"고 말한다. 이에 홍인규는 "쟤 소변볼 때도 거품 엄청나더라고"라며 모함(?)한다. 또 김준호는 "요도염 아냐?"라며 유세윤의 건강 이상설에 불씨를 지핀다.유세윤의 실소가 터진 가운데 독박즈는 주문한 요리들이 나오자 조심스레 맛을 본다. 특히 싼샤궈 볶음을 맛본 홍인규는 "이건 대희 형 노래네"라며 갑분 김대희를 소환하는데 과연 그 의미가 무엇일지 궁금증을 더한다.'니돈내산 독박투어4' 41회는 14일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr