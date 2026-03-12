'치매 투병' 이미숙, 결국 큰 병원 갔다…건강 문제 수면 위로, 그새 야윈 모습 ('찬너계')

이성경, 한지현, 오예주 세 자매 사이에 심상치 않은 갈등이 불거진다.오는 13일 방송되는 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’ 6회에서는 각자의 연애 문제로 예민해진 나나 하우스 세 자매의 갈등이 폭발하며 팽팽한 긴장감이 감돈다.앞서 송하란(이성경 분)은 선우찬(채종협 분)이 데이트를 앞두고 갑작스레 미국으로 떠나며 깊은 충격에 빠졌다. 연락 한통 없이 사라진 선우찬으로 인해 송하란은 눈물을 흘리며 그를 걱정했다. 김나나(이미숙 분)는 송하담(오예주 분)의 남자친구 차유겸(김태영 분)과 비밀을 나누기 시작, 이로 인해 하담과 유겸 사이에는 오해의 불씨가 커져갔다.방송을 앞두고 공개된 스틸 속에는 감정이 극도로 예민해진 세 자매가 격한 말다툼을 벌이는 모습이 담겨 눈길을 끈다.미국으로 떠난 뒤 연락이 끊긴 선우찬을 걱정하며 밤잠을 설친 송하란과 회의 자리에서 예상치 못한 연태석(권혁 분)의 반응에 심기가 불편해진 송하영, 그리고 자신을 피하는 차유겸과 크게 다툰 송하담까지. 세 자매는 날 선 말로 서로의 마음을 건드리며 감정이 폭발한다. 현실 자매를 떠올리게 하는 실감 나는 갈등 속에서 과연 이들이 다시 화해할 수 있을지 관심이 모인다.송하담은 차유겸의 거짓말이 거듭되자 할머니 김나나가 자신의 결혼을 반대한 차유겸을 따로 불러 협박했을지도 모른다는 의심을 하게 된다. 송하담은 훈련 중인 차유겸을 찾아가 폭탄 선언까지 한다. 과연 수능을 앞둔 상황에서 내려진 송하담의 결정이 나나 하우스에 어떤 파문을 불러올지 관심이 쏠린다.김나나는 치매 검사를 받기 위해 가족들 몰래 큰 병원을 찾는다. 그러나 예상치 못한 실수로 나나 아틀리에에 위기가 닥치고, 때마침 병원을 찾은 박만재(강석우 분)가 병원을 황급히 떠나는 김나나를 목격한다. 과연 김나나가 또 한 번의 위기를 무사히 넘길 수 있을지, 비밀에 부치려 했던 그녀의 건강 문제가 수면 위로 드러나게 될지 궁금증을 더한다.‘찬란한 너의 계절에’ 6회는 이날 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr