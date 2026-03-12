'이혼 소송' 박지윤, 결국 저격 당했다…"서늘한 느낌" 폭탄 발언 ('전현무계획3')

최동석과 이혼 소송 중인 박지윤이 전현무의 저격 발언에 발끈한다.오는 13일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 22회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 ‘제주 입도 6년차’ 먹잘알 박지윤과 함께 ‘제주 도민 특집’의 화룡정점을 찍는 현장이 담긴다.이날 ‘먹친구’ 1부 출연자 이예지, 천범석이 떠난 뒤 전현무는 곽튜브에게 “2부 출연자가 바로 온다. 저랑 인연이 오래된 분인데, 불편한 건 아니지만 호칭이 애매한 사이”라고 의미심장한 힌트를 던진다. 같은 시각, 두 사람을 기다리던 돌싱 박지윤은 “‘욕망’ 하면 저를 떠올리겠지만 진짜 저는 그런 사람이 아니다”라고 열심히 셀프 소개를 한다.이후 두 사람과 만난 박지윤은 “입도 6년 차 박지윤이다. 제가 (전현무보다) 여동생인데 2기수 선배”라고 밝힌 뒤 이들을 ‘찐’ 향토 음식점으로 이끈다. 식당에 도착한 전현무는 “여긴 도민 아니면 모르겠는데?”라며 놀라워하고, 박지윤은 “제가 선택한 메뉴는 여기서만 먹을 수 있는 객주리(쥐치) 조림”이라고 귀띔한다.자리에 앉자마자 전현무는 “박지윤이 (선배일 때) 군기를 많이 잡아서 아직도 서늘한 느낌이 있다”고 폭탄 발언을 던진다. 그러면서 그는 “지윤 선배, 왜 그래~”라며 존칭 장난까지 친다. 박지윤은 “하지 마요. 오빠”라며 ‘오빠’ 호칭으로 역공을 펼치고, 이에 전현무가 부르르 떨자 박지윤은 “오빠가 그렇게 소스라치는 단어였나?”라고 받아친다.박지윤은 “예전에 제가 (전현무에게) 소개팅을 해준 적이 있다. 한석준 선배랑 한남동에서”라며 과거 ‘썰’까지 방출한다. 갑작스런 폭로에 당황한 전현무는 직접 한석준에게 확인 전화까지 건다. 임수향, 류현경에 이어 박지윤에게도 소개팅을 받은 전현무의 과거 ‘썰’ 전말이 어떠할지 궁금증이 쏠린다.박지윤과 곽튜브에게 꼼짝없이 몰리는 전현무의 희귀한 모습, 박지윤이 강력 추천한 향토 식당인 ‘객주리 조림 맛집’의 정체는 이날 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr