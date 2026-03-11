MC 딩동 / 사진 = 텐아시아 사진DB

음주운전 논란으로 자숙 중이던 MC딩동(허용운)이 인터넷 방송 도중 여성 BJ를 폭행해 충격을 안겼다.11일 연예계에 따르면 MC딩동은 온라인 생방송에 함께 출연한 여성 BJ의 머리채를 잡고 폭행을 가했다. 공개된 영상에서 MC딩동은 여성BJ가 자신의 과거 음주운전과 도주 사건을 언급하며 조롱 섞인 농담을 던지자 이내 이성을 잃고 여성을 폭행했다.이후 MC딩동은 자리를 비운 뒤 돌아와서 눈물을 흘리며 "1년 반 동안 일이 단 한 개도 없다가 이제야 좀 열심히 사는 모습을 보여드리려 했는데 갑자기 그런 이야기를 하니 감정이 격해졌다"고 설명했다. 이어 "다시는 술 먹고 운전하지 않겠다"고 덧붙였다.그러나 해당 영상에 대한 누리꾼들의 반응은 싸늘했다. 온라인 상에서는 "폭행은 자기가 했으면서 갑자기 왜 우는 거냐", "자숙한 것 맞나", "사람이 맞고 있는데 카메라 치우라고 하는 엑셀 방송 너무 기괴하다" 등의 댓글이 이어졌다.앞서 MC딩동은 2022년 서울 하월곡동 인근에서 만취 상태로 차량을 몰다 신고를 받아 출동한 경찰의 음주측정을 거부하고 도주하다 체포된 바 있다. 이에 도로교통법 위반(음주운전), 특수공무집행방해, 특수공무집행방해치상 등의 혐의로 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.한편, MC딩동은 자숙 끝에 최근 '현역가왕 시즌3'의 사전 MC로 활동했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr