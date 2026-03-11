사진=텐아시아DB

사진제공=E채널

새롭게 돌아오는 '용감한 형사들5'의 메인 포스터가 공개됐다. 한편 지난 9일 사생활 구설에 휘말린 뒤 '용감한 형사들'에서 잠정 하차한 배우 이이경이 프로그램 결국 작별 소식을 알렸다.티캐스트 E채널 '용감한 형사들5'는 범죄에 맞서 국민의 안전한 일상을 지켜온 형사들이 직접 발로 뛰어 해결한 실제 사건을 바탕으로, 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 오는 27일 새 시즌의 첫 방송을 앞둔 가운데 4MC가 함께한 '용감한 형사들5'의 메인 포스터가 공개됐다. 하차한 이이경의 모습은 이번 포스터에서 찾아볼 수 없다.공개된 포스터에는 세트를 배경으로 포즈를 취하는 4MC 안정환, 곽선영, 윤두준, 권일용의 모습이 담겼다. 블랙 톤의 의상을 갖춰 입은 네 사람은 카메라를 응시하며 신뢰감 넘치는 분위기를 자아낸다. 지난 2022년 첫 방송 이후 '용감한 형사들'을 이끌어온 안정환, 권일용과 함께 새 MC로 합류한 곽선영, 윤두준이 한자리에 모이며 이들이 보여줄 새로운 호흡에도 관심이 집중되고 있다.'용감한 형사들5'는 오는 27일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr