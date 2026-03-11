사진=각 소속사 제공

사진=스윙엔터테인먼트

2016년 방송된 Mnet '프로듀스 101'을 통해 데뷔한 그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년 프로젝트를 가동한다. 한편 2017년 '프로듀스 101' 시즌2에서 결성된 보이그룹 워너원은 4월 Mnet 리얼리티 '워너원고'를 통해 재결합 소식을 알렸다. 시기상 워너원이 4월, 아이오아이가 5월로 바통을 이어받는 셈이다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 지난 9일 X, 인스타그램, 틱톡에 'ioi_10th'라는 아이디로 공식 SNS 계정을 오픈했다.아이오아이는 공식 SNS 채널을 통해 향후 10주년 앨범과 관련된 다양한 정보를 순차적으로 공개하며 오는 5월 컴백까지 열기를 더욱 고조시킬 예정이다. 또한 SNS 개설 직후 팬덤명 공모 소식을 전하며 팬들과 함께 의미 있는 10주년 프로젝트를 이어 나갈 것으로 기대를 모은다.아이오아이는 2017년 이후 약 9년 만에 재결합 소식을 밝히며 뜨거운 화제를 모은 바 있다. 이번 활동은 아이오아이의 데뷔 10주년을 기념한 재결합으로, 오랜 기다림 끝에 성사된 만큼 컴백 행보에 더욱 관심이 쏠린다.아이오아이는 새 앨범 발매와 함께 서울 공연을 시작으로 아시아 전역을 아우르는 투어를 진행하며 글로벌 팬들과 가까이 호흡할 예정이다. 재결합을 손꼽아 기다려온 팬들의 기대에 부응할 최고의 공연을 예고하며 데뷔 10주년 활동의 대미를 장식할 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr